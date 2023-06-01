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https://sputnikarabic.ae/20230601/أمر-بإجلاء-أكثر-من-46-ألف-من-سكان-جنوب-اليابان-بسبب-إعصار-ماوار-المدمر-1077624952.html
أمر بإجلاء أكثر من 46 ألف من سكان جنوب اليابان بسبب إعصار "ماوار" المدمر
أمر بإجلاء أكثر من 46 ألف من سكان جنوب اليابان بسبب إعصار "ماوار" المدمر
أصدرت السلطات اليابانية، صباح اليوم الخميس، أمر إجلاء لأكثر من 46 ألف مقيم في مدينة نانجو في جنوب مقاطعة أوكيناوا جنوبي اليابان بسبب اقتراب الإعصار المدمر... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T01:36+0000
2023-06-01T01:36+0000
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وحثت السلطات الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية، حيث تم الإعلان عن خطر من المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات، على الإخلاء إلى أماكن آمنة، بينما تم الإعلان عن خطر من المستوى الثالث في المدينة، ما يستدعي إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الفرص المحدودة في وقت مبكر، بحسب هيئة البث العامة لليابان.ويقع إعصار ماور المدمر حاليًا قبالة سواحل أوكيناوا، ويصل الضغط في مركز الإعصار إلى 970 هكتوباسكال، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 30 مترًا في الثانية (67 ميلاً في الساعة)، مع هبات تصل إلى 45 مترًا في الثانية.ومن المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه إلى الشمال الشرقي ويمر جنوب الجزء الرئيسي من اليابان في الـ 24 ساعة القادمة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/خبراء-الأرصاد-الجوية-يحذرون-من-إعصار-جديد-يهدد-اليابان-1068118113.html
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أخبار اليابان, بحر اليابان, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, بحر اليابان, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن

أمر بإجلاء أكثر من 46 ألف من سكان جنوب اليابان بسبب إعصار "ماوار" المدمر

01:36 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / Yuichi Yamazakiإعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022.
إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
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أصدرت السلطات اليابانية، صباح اليوم الخميس، أمر إجلاء لأكثر من 46 ألف مقيم في مدينة نانجو في جنوب مقاطعة أوكيناوا جنوبي اليابان بسبب اقتراب الإعصار المدمر "ماور".
وحثت السلطات الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية، حيث تم الإعلان عن خطر من المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات، على الإخلاء إلى أماكن آمنة، بينما تم الإعلان عن خطر من المستوى الثالث في المدينة، ما يستدعي إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الفرص المحدودة في وقت مبكر، بحسب هيئة البث العامة لليابان.
إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
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ويقع إعصار ماور المدمر حاليًا قبالة سواحل أوكيناوا، ويصل الضغط في مركز الإعصار إلى 970 هكتوباسكال، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 30 مترًا في الثانية (67 ميلاً في الساعة)، مع هبات تصل إلى 45 مترًا في الثانية.
ومن المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه إلى الشمال الشرقي ويمر جنوب الجزء الرئيسي من اليابان في الـ 24 ساعة القادمة.
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