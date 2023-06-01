عربي
https://sputnikarabic.ae/20230601/استنفار-أمني-في-الكويت-بعد-هروب-شخص-ممنوع-من-دخول-البلاد-من-المطار-1077655872.html
استنفار أمني في الكويت بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار
استنفار أمني في الكويت بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار
أعلنت السلطات الأمنية في الكويت، استنفارها الكامل، للبحث عن شخص هارب من جنسية أفريقية من مطار الكويت الدولي، والذي تبين لدى وصوله أنه ممنوع من دخول البلاد. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T17:04+0000
2023-06-01T17:04+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/01/1049431888_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a21b100694e32bcccc7d300855e53d3c.jpg
وذكرت صحيفة "الراي"، أمس الأربعاء، أن مسافرا من الجنسية الإثيوبية، ممنوع من دخول الكويت، هرب من المطار.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها إن الوافد الإثيوبي وصل إلى المطار عبر إحدى الرحلات، وتبين بعد أخذ بصمة اليد أنه مبعد سابق وممنوع من دخول الكويت، وتم احتجازه في فندق المطار.لكنه تمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يتم ترحيله عليها.ووفقا للمصادر، غافل المسافر رجال الأمن وهرب من الفندق، وتسلق سور المطار ودخل البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن استنفرت بالكامل، وتم التنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عن الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.وأكدت أنه تمت الاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب، لمعرفة أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على مُلابسات الواقعة.
https://sputnikarabic.ae/20230527/دراسة-إنفاق-الكويتيين-على-السياحة-الخارجية-وصل-إلى-14-مليار-دولار-سنويا-1077473539.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/01/1049431888_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3e90d7cd8f2c3fb612b8421903487971.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار

استنفار أمني في الكويت بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار

17:04 GMT 01.06.2023
© AFP 2023مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الأمنية في الكويت، استنفارها الكامل، للبحث عن شخص هارب من جنسية أفريقية من مطار الكويت الدولي، والذي تبين لدى وصوله أنه ممنوع من دخول البلاد.
وذكرت صحيفة "الراي"، أمس الأربعاء، أن مسافرا من الجنسية الإثيوبية، ممنوع من دخول الكويت، هرب من المطار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها إن الوافد الإثيوبي وصل إلى المطار عبر إحدى الرحلات، وتبين بعد أخذ بصمة اليد أنه مبعد سابق وممنوع من دخول الكويت، وتم احتجازه في فندق المطار.
لكنه تمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يتم ترحيله عليها.
ووفقا للمصادر، غافل المسافر رجال الأمن وهرب من الفندق، وتسلق سور المطار ودخل البلاد.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
مجتمع
دراسة: إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية وصل إلى 14 مليار دولار سنويا
27 مايو, 08:05 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن استنفرت بالكامل، وتم التنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عن الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.
وأكدت أنه تمت الاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب، لمعرفة أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على مُلابسات الواقعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала