https://sputnikarabic.ae/20230601/استنفار-أمني-في-الكويت-بعد-هروب-شخص-ممنوع-من-دخول-البلاد-من-المطار-1077655872.html
استنفار أمني في الكويت بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار
استنفار أمني في الكويت بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار
أعلنت السلطات الأمنية في الكويت، استنفارها الكامل، للبحث عن شخص هارب من جنسية أفريقية من مطار الكويت الدولي، والذي تبين لدى وصوله أنه ممنوع من دخول البلاد. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T17:04+0000
2023-06-01T17:04+0000
2023-06-01T17:04+0000
الكويت
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وذكرت صحيفة "الراي"، أمس الأربعاء، أن مسافرا من الجنسية الإثيوبية، ممنوع من دخول الكويت، هرب من المطار.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها إن الوافد الإثيوبي وصل إلى المطار عبر إحدى الرحلات، وتبين بعد أخذ بصمة اليد أنه مبعد سابق وممنوع من دخول الكويت، وتم احتجازه في فندق المطار.لكنه تمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يتم ترحيله عليها.ووفقا للمصادر، غافل المسافر رجال الأمن وهرب من الفندق، وتسلق سور المطار ودخل البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن استنفرت بالكامل، وتم التنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عن الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.وأكدت أنه تمت الاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب، لمعرفة أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على مُلابسات الواقعة.
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الكويت
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
استنفار أمني في الكويت بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار
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أعلنت السلطات الأمنية في الكويت، استنفارها الكامل، للبحث عن شخص هارب من جنسية أفريقية من مطار الكويت الدولي، والذي تبين لدى وصوله أنه ممنوع من دخول البلاد.
وذكرت
صحيفة "الراي"، أمس الأربعاء، أن مسافرا من الجنسية الإثيوبية، ممنوع من دخول الكويت، هرب من المطار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها إن الوافد الإثيوبي وصل إلى المطار عبر إحدى الرحلات، وتبين بعد أخذ بصمة اليد أنه مبعد سابق وممنوع من دخول الكويت، وتم احتجازه في فندق المطار.
لكنه تمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يتم ترحيله عليها.
ووفقا للمصادر، غافل المسافر رجال الأمن وهرب من الفندق، وتسلق سور المطار ودخل البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن استنفرت بالكامل، وتم التنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عن الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.
وأكدت أنه تمت الاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب، لمعرفة أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان
، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على مُلابسات الواقعة.