https://sputnikarabic.ae/20230601/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الكشف-عن-عمل-استخباراتي-لأجهزة-الاستخبارات-الأمريكية-باستخدام-أجهزة-أبل-1077631942.html
الأمن الفيدرالي الروسي: الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين في روسيا عبر هواتف "آيفون"
الأمن الفيدرالي الروسي: الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين في روسيا عبر هواتف "آيفون"
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا، عبر اختراق هواتف "أي فون". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T08:21+0000
2023-06-01T08:21+0000
2023-06-01T09:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الفيدرالي، في بيان اليوم الخميس: "تم الكشف عن عملية استخباراتية قامت بها الاستخبارات الأمريكية باستخدام أجهزة "أبل" المحمولة".وتابع البيان: "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الروسية، تم تحديد الحالات الشاذة فقط لمستخدمي هواتف "أي فون" المحمولة والتي تنتج عن تشغيل برامج ضارة غير معروفة سابقا باستخدام ثغرات البرامج التي توفرها الشركة المصنعة".وذكر البيان أنه تم الكشف عن تعرض "آلاف الهواتف من هذه العلامة التجارية" لاختراقات، مضيفا: "في الوقت نفسه، بالإضافة إلى المشتركين المحليين، تم الكشف عن إصابة الأرقام الأجنبية والمشتركين الذين يستخدمون البطاقات الذكية المسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك دول الناتو وفضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكذلك إسرائيل، وسوريا والصين".ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فإن المعلومات الواردة تشير إلى "تعاون وثيق بين شركة "أبل" والاستخبارات الأمريكية ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكي.وتابع: "تؤكد المعلومات أن "سياسة الخصوصية للبيانات الشخصية التي أعلنتها الشركة غير صحيحة"، كما توفر الشركة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية طيف واسع لإمكانية مراقبة الأشخاص الذين هم محل اهتمام البيت الأبيض، بينهم شركاؤهم في الأنشطة المعادية لروسيا، ومواطنيهم".
https://sputnikarabic.ae/20230430/بايدن-يلتقي-عائلة-المراسل-الأمريكي-المتهم-بالتجسس-والمعتقل-في-روسيا-1076474371.html
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الأمن الفيدرالي الروسي: الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين في روسيا عبر هواتف "آيفون"
08:21 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 09:32 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا، عبر اختراق هواتف "أي فون".
موسكو - سبوتنيك
. وقال الأمن الفيدرالي، في بيان اليوم الخميس: "تم الكشف عن عملية استخباراتية قامت بها الاستخبارات الأمريكية باستخدام أجهزة "أبل" المحمولة".
وتابع البيان: "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الروسية، تم تحديد الحالات الشاذة فقط لمستخدمي هواتف "أي فون" المحمولة والتي تنتج عن تشغيل برامج ضارة غير معروفة سابقا باستخدام ثغرات البرامج التي توفرها الشركة المصنعة".
وذكر البيان أنه تم الكشف عن تعرض "آلاف الهواتف من هذه العلامة التجارية" لاختراقات
، مضيفا: "في الوقت نفسه، بالإضافة إلى المشتركين المحليين، تم الكشف عن إصابة الأرقام الأجنبية والمشتركين الذين يستخدمون البطاقات الذكية المسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك دول الناتو وفضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكذلك إسرائيل، وسوريا والصين".
ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فإن المعلومات الواردة تشير إلى "تعاون وثيق بين شركة "أبل" والاستخبارات
الأمريكية ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكي.
وتابع: "تؤكد المعلومات أن "سياسة الخصوصية للبيانات الشخصية التي أعلنتها الشركة غير صحيحة"، كما توفر الشركة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية طيف واسع لإمكانية مراقبة الأشخاص الذين هم محل اهتمام البيت الأبيض
، بينهم شركاؤهم في الأنشطة المعادية لروسيا، ومواطنيهم".