عربي
لوكاشينكو: الغرب يحضر لـ"تغيير السلطة بالقوة" في بيلاروسيا - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230601/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الكشف-عن-عمل-استخباراتي-لأجهزة-الاستخبارات-الأمريكية-باستخدام-أجهزة-أبل-1077631942.html
الأمن الفيدرالي الروسي: الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين في روسيا عبر هواتف "آيفون"
الأمن الفيدرالي الروسي: الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين في روسيا عبر هواتف "آيفون"
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا، عبر اختراق هواتف "أي فون". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T08:21+0000
2023-06-01T09:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الفيدرالي، في بيان اليوم الخميس: "تم الكشف عن عملية استخباراتية قامت بها الاستخبارات الأمريكية باستخدام أجهزة "أبل" المحمولة".وتابع البيان: "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الروسية، تم تحديد الحالات الشاذة فقط لمستخدمي هواتف "أي فون" المحمولة والتي تنتج عن تشغيل برامج ضارة غير معروفة سابقا باستخدام ثغرات البرامج التي توفرها الشركة المصنعة".وذكر البيان أنه تم الكشف عن تعرض "آلاف الهواتف من هذه العلامة التجارية" لاختراقات، مضيفا: "في الوقت نفسه، بالإضافة إلى المشتركين المحليين، تم الكشف عن إصابة الأرقام الأجنبية والمشتركين الذين يستخدمون البطاقات الذكية المسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك دول الناتو وفضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكذلك إسرائيل، وسوريا والصين".ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فإن المعلومات الواردة تشير إلى "تعاون وثيق بين شركة "أبل" والاستخبارات الأمريكية ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكي.وتابع: "تؤكد المعلومات أن "سياسة الخصوصية للبيانات الشخصية التي أعلنتها الشركة غير صحيحة"، كما توفر الشركة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية طيف واسع لإمكانية مراقبة الأشخاص الذين هم محل اهتمام البيت الأبيض، بينهم شركاؤهم في الأنشطة المعادية لروسيا، ومواطنيهم".
https://sputnikarabic.ae/20230430/بايدن-يلتقي-عائلة-المراسل-الأمريكي-المتهم-بالتجسس-والمعتقل-في-روسيا-1076474371.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الأمن الفيدرالي الروسي: الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين في روسيا عبر هواتف "آيفون"

08:21 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 09:32 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا، عبر اختراق هواتف "أي فون".
موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الفيدرالي، في بيان اليوم الخميس: "تم الكشف عن عملية استخباراتية قامت بها الاستخبارات الأمريكية باستخدام أجهزة "أبل" المحمولة".
وتابع البيان: "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الروسية، تم تحديد الحالات الشاذة فقط لمستخدمي هواتف "أي فون" المحمولة والتي تنتج عن تشغيل برامج ضارة غير معروفة سابقا باستخدام ثغرات البرامج التي توفرها الشركة المصنعة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
بايدن يلتقي عائلة المراسل الأمريكي المتهم بالتجسس والمعتقل في روسيا
30 أبريل, 06:17 GMT
وذكر البيان أنه تم الكشف عن تعرض "آلاف الهواتف من هذه العلامة التجارية" لاختراقات، مضيفا: "في الوقت نفسه، بالإضافة إلى المشتركين المحليين، تم الكشف عن إصابة الأرقام الأجنبية والمشتركين الذين يستخدمون البطاقات الذكية المسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك دول الناتو وفضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكذلك إسرائيل، وسوريا والصين".
ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فإن المعلومات الواردة تشير إلى "تعاون وثيق بين شركة "أبل" والاستخبارات الأمريكية ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكي.
وتابع: "تؤكد المعلومات أن "سياسة الخصوصية للبيانات الشخصية التي أعلنتها الشركة غير صحيحة"، كما توفر الشركة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية طيف واسع لإمكانية مراقبة الأشخاص الذين هم محل اهتمام البيت الأبيض، بينهم شركاؤهم في الأنشطة المعادية لروسيا، ومواطنيهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:43 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала