https://sputnikarabic.ae/20230601/الإمارات-تطوير-سلالة-نحل-جديدة-تتحمل-الأجواء-شديدة-الحرارة-1077628614.html
الإمارات… تطوير سلالة نحل جديدة تتحمل الأجواء شديدة الحرارة
الإمارات… تطوير سلالة نحل جديدة تتحمل الأجواء شديدة الحرارة
تمكن باحثون إماراتيون من تطوير سلالة نحل جديدة يمكنها الحياة في ظروف الأجواء شديدة الحرارة بصورة تسهم في زيادة إنتاجية المناحل. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T07:17+0000
2023-06-01T07:17+0000
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ويهدف مربو النحل من وراء ذلك لامتلاك سلالات إنتاجية يمكنها تحمل ظروف ارتفاع درجات الحرارة حتى تلك الناتجة عن الاحتباس الحراري للأرض، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".ويقول أحد الخبراء في مجال تربية النحل إن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على إنتاجية النحل خاصة فيما يتعلق بقلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.ولفتت الشبكة إلى تراجع أعداد النحل على مستوى العالم لعدة أسباب من بينها التغيرات المناخية، إضافة إلى استخدام المبيدات الحشرية وتغير نوعية المحاصيل الزراعية.وإضافة إلى دوره الرئيسي في إنتاج العسل، فإن النحل يلعب دورا رئيسيا في تلقيح النباتات التي تنتج نسبة كبيرة من المحاصيل التي يستهلكها البشر.
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن
الإمارات… تطوير سلالة نحل جديدة تتحمل الأجواء شديدة الحرارة
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تمكن باحثون إماراتيون من تطوير سلالة نحل جديدة يمكنها الحياة في ظروف الأجواء شديدة الحرارة بصورة تسهم في زيادة إنتاجية المناحل.
ويهدف مربو النحل من وراء ذلك لامتلاك سلالات إنتاجية يمكنها تحمل ظروف ارتفاع درجات الحرارة حتى تلك الناتجة عن الاحتباس الحراري للأرض، حسبما ذكرت
شبكة "سكاي نيوز عربية".
ويقول أحد الخبراء في مجال تربية النحل إن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على إنتاجية النحل
خاصة فيما يتعلق بقلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
ولفتت الشبكة إلى تراجع أعداد النحل على مستوى العالم لعدة أسباب من بينها التغيرات المناخية، إضافة إلى استخدام المبيدات الحشرية وتغير نوعية المحاصيل الزراعية.
وإضافة إلى دوره الرئيسي في إنتاج العسل
، فإن النحل يلعب دورا رئيسيا في تلقيح النباتات التي تنتج نسبة كبيرة من المحاصيل التي يستهلكها البشر.