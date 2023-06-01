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البرلمان الأوروبي يصوت لزيادة إنتاج الذخيرة والصواريخ
البرلمان الأوروبي يصوت لزيادة إنتاج الذخيرة والصواريخ
صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، في الجلسة المكتملة في العاصمة البلجيكية بروكسل، لدعم مشروع قانون لزيادة وتسريع إنتاج الذخيرة والصواريخ في الاتحاد... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T15:41+0000
2023-06-01T15:41+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري
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وذكرت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي أن "القانون يهدف إلى تسريع توريد الذخيرة والصواريخ لأوكرانيا، فضلًا عن دعم تجديد الترسانات الدفاعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".ويشير المنشور إلى أنه في يوليو/ تموز 2023، سيكون هناك تصويت نهائي على هذا الإجراء.ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية الأعمال العسكرية".وقال زيلينسكي، في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، اليوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام".
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أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري

البرلمان الأوروبي يصوت لزيادة إنتاج الذخيرة والصواريخ

15:41 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، في الجلسة المكتملة في العاصمة البلجيكية بروكسل، لدعم مشروع قانون لزيادة وتسريع إنتاج الذخيرة والصواريخ في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي أن "القانون يهدف إلى تسريع توريد الذخيرة والصواريخ لأوكرانيا، فضلًا عن دعم تجديد الترسانات الدفاعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ووفقًا للبيان، تعد هذه زيادة في الطاقة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، لمعالجة النقص في المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخائر أرض-أرض وقذائف المدفعية والصواريخ ومكوناتها.

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ويشير المنشور إلى أنه في يوليو/ تموز 2023، سيكون هناك تصويت نهائي على هذا الإجراء.
ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية الأعمال العسكرية".
وقال زيلينسكي، في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، اليوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام".
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