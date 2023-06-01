https://sputnikarabic.ae/20230601/التجنيد-القسري-لأطفال-الحرب-في-ليبيا-هدم-لبراءة-الطفولة-وانتهاك-للحقوق-1077646588.html
التجنيد القسري لأطفال الحرب في ليبيا... هدم لبراءة الطفولة وانتهاك للحقوق
التجنيد القسري لأطفال الحرب في ليبيا... هدم لبراءة الطفولة وانتهاك للحقوق
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع، أهمّها: التّجنيد القسري لأطفال الحرب في ليبيا، 6 ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة،... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T13:07+0000
2023-06-01T13:07+0000
2023-06-01T13:07+0000
راديو
صدى الحياة
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التجنيد القسري لأطفال الحرب في ليبيا... هدم لبراءة الطفولة وانتهاك للحقوق
التجنيد القسري لأطفال الحرب في ليبيا... هدم لبراءة الطفولة وانتهاك للحقوق
اليوم الدولي لحماية حقوق الطفلواقع صعب يعيشه أطفال قدّر لهم أن يولدوا في مناطق تعاني من الحروب، ومصير مجهول ينتظر الكثيرين منهم من الذين نزحوا مع أهاليهم وفرّوا هاربين من بيوتهم خوفا من فقدان حياتهم، ليقعوا ضحايا في يد من يستغلونهم بأبشع الصور.إن من أكثر الأعمال غير الإنسانية والمنافية لمواثيق حقوق الإنسان والطفل في الحرب، هي تجنيد الأطفال في الجماعات المسلّحة واستخدامهم في القتال. هذه الجريمة الإنسانية وجب معاقبة القائمين بها وتوفير حماية أكثر لهؤلاء الأطفال الذين يجنّدون قسرا في تلك الصفوف.حول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة، الدكتور عبد الحميد صيّام، لبرنامج "صدى الحياة":ومن جانبها، قالت رئيسة مفوضية التجمع المدني الليبي، المستشارة أبريكة بالتمر، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
التجنيد القسري لأطفال الحرب في ليبيا... هدم لبراءة الطفولة وانتهاك للحقوق
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع، أهمّها: التّجنيد القسري لأطفال الحرب في ليبيا، 6 ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة، طفلة سعودية مصابة بمتلازمة "داون" تحصد إعجاب رواد السوشيل ميديا، "نور على نور"... كلمات من الفضاء لمكة المكرّمة.
اليوم الدولي لحماية حقوق الطفل
واقع صعب يعيشه أطفال قدّر لهم أن يولدوا في مناطق تعاني من الحروب، ومصير مجهول ينتظر الكثيرين منهم من الذين نزحوا مع أهاليهم وفرّوا هاربين من بيوتهم خوفا من فقدان حياتهم، ليقعوا ضحايا في يد من يستغلونهم بأبشع الصور.
إن من أكثر الأعمال غير الإنسانية والمنافية لمواثيق حقوق الإنسان والطفل في الحرب، هي تجنيد الأطفال في الجماعات المسلّحة واستخدامهم في القتال. هذه الجريمة الإنسانية وجب معاقبة القائمين بها وتوفير حماية أكثر لهؤلاء الأطفال الذين يجنّدون قسرا في تلك الصفوف.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة، الدكتور عبد الحميد صيّام، لبرنامج "صدى الحياة":
إن المشكلة أن الأمم المتحدة ليس لديها آليّات للحماية، إلّا إذا أُخذ قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وهذا غير متوفر، ولكن ما تستخدمه المنظمة هو تسمية هذه الدولة وهذه الجهة وإلحاق العار الدولي بها ووضعها في القائمة السوداء.
ومن جانبها، قالت رئيسة مفوضية التجمع المدني الليبي، المستشارة أبريكة بالتمر، لبرنامج "صدى الحياة":
إن قضية تجنيد الأطفال في الحروب واستخدامهم من قبل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، يعتبر منهجية اتُّبعت وتؤثر على الأجيال القادمة، هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون الدولي ونحن نطالب بمعاقبة هذه الجماعات والمرتزقة الذين أثّروا على أمن واستقرار ليبيا لينالوا العقاب الرادع.
التفاصيل في الملف الصوتي...