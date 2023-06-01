https://sputnikarabic.ae/20230601/التوقيع-على-50-اتفاقية-تعاون-في-مؤتمر-رؤساء-الجامعات-الروسية-والعربية-في-الشارقة-صور-1077646904.html

توقيع 50 اتفاقية تعاون في مؤتمر رؤساء الجامعات الروسية والعربية في الشارقة... صور

توقيع 50 اتفاقية تعاون في مؤتمر رؤساء الجامعات الروسية والعربية في الشارقة... صور

أعلن رئيس جامعة موسكو الحكومية الروسية، فيكتور سادوفنيتشي، في حديث خاص مع "سبوتنيك"، أنه تم التوقيع على نحو 50 اتفاقية تعاون مشترك في المؤتمر الثالث لرؤساء... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T13:26+0000

2023-06-01T13:26+0000

2023-06-01T13:28+0000

روسيا

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وقد عقد المؤتمر الأول والثاني لهذه المؤسسة في بيروت وموسكو، في عامي 2018 و2019 على التوالي.وأضاف: "قمنا بمناقشة كافة المسائل الراهنة في مجال النظم التعليمية والتعاون الثنائي. وتم التوقيع على نحو 50 اتفاقية تعاون بين الجامعات كافة. وهذا يدل على أننا وضعنا قاعدة متينة لتطوير تعاوننا مستقبلا".كما أشار سادوفنيتشي إلى أن جامعة موسكو الحكومية باسم ميخائيل لومونوسوف ستستضيف المؤتمر المقبل لرؤساء الجامعات العربية والروسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ270 لتأسيسها.تم التوقيع على اتفاقية تأسيس مؤتمر لرؤساء الجامعة العربية والروسية في 16 مايو 2017، في الاجتماع بين رئيس جمعية رؤساء الجامعات الروسية الأكاديمي البارز فيكتور سادوفنيتشي، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية البروفيسور سلطان أبو عرابي. ويرأس المؤتمر من الجانب العربي الأمين العام الحالي لاتحاد الجامعات العربية البروفيسور عمرو عزات سلامة، ومن الجانب الروسي رئيس جمعية رؤساء الجامعات الروسية فيكتور سادوفنيتشي.وقال البروفيسور عمرو عزات سلامة، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بين الجامعات العربية والروسية، وإنه في الحقيقة شيء مبشّر. وآمل فقط أن يتم تفعيل هذه الاتفاقيات. سوف نشجع الجامعات العربية من جانبنا على تفعيلها لكي يستفيد منها الشباب العرب والروس".

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