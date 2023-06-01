توقيع 50 اتفاقية تعاون في مؤتمر رؤساء الجامعات الروسية والعربية في الشارقة... صور
13:26 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 13:28 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Odinokov/
أعلن رئيس جامعة موسكو الحكومية الروسية، فيكتور سادوفنيتشي، في حديث خاص مع "سبوتنيك"، أنه تم التوقيع على نحو 50 اتفاقية تعاون مشترك في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية، الذي استضافته جامعة الشارقة يومي 31 مايو/ أيار، و1 يونيو/ حزيران.
وقد عقد المؤتمر الأول والثاني لهذه المؤسسة في بيروت وموسكو، في عامي 2018 و2019 على التوالي.
وقال فيكتور سادوفنيتشي لـ"سبوتنيك": "إن هذا المؤتمر هو الثالث من نوعه وتم التحضير له بشكل قوي جدا هذه المرة. جرى المؤتمر بحضور 150 رئيس جامعة من الدول العربية، ونحو 60 رئيسا للجامعات الروسية".
وأضاف: "قمنا بمناقشة كافة المسائل الراهنة في مجال النظم التعليمية والتعاون الثنائي. وتم التوقيع على نحو 50 اتفاقية تعاون بين الجامعات كافة. وهذا يدل على أننا وضعنا قاعدة متينة لتطوير تعاوننا مستقبلا".
© Sputnikالتوقيع على 50 اتفاقية تعاون على مؤتمر رؤساء الجامعات الروسية والعربية في الشارقة
التوقيع على 50 اتفاقية تعاون على مؤتمر رؤساء الجامعات الروسية والعربية في الشارقة
© Sputnik
كما أشار سادوفنيتشي إلى أن جامعة موسكو الحكومية باسم ميخائيل لومونوسوف ستستضيف المؤتمر المقبل لرؤساء الجامعات العربية والروسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ270 لتأسيسها.
وقال رئيس جامعة موسكو الحكومية: "أعتبر ذلك مثالا رائعا للتعاون الروسي العربي في مجال العلم والتعليم. توجد مشاريع كبيرة بمثابة تأسيس فروع جامعية مشتركة وغيرها".
تم التوقيع على اتفاقية تأسيس مؤتمر لرؤساء الجامعة العربية والروسية في 16 مايو 2017، في الاجتماع بين رئيس جمعية رؤساء الجامعات الروسية الأكاديمي البارز فيكتور سادوفنيتشي، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية البروفيسور سلطان أبو عرابي. ويرأس المؤتمر من الجانب العربي الأمين العام الحالي لاتحاد الجامعات العربية البروفيسور عمرو عزات سلامة، ومن الجانب الروسي رئيس جمعية رؤساء الجامعات الروسية فيكتور سادوفنيتشي.
© Sputnikالتوقيع على 50 اتفاقية تعاون على مؤتمر رؤساء الجامعات الروسية والعربية في الشارقة
التوقيع على 50 اتفاقية تعاون على مؤتمر رؤساء الجامعات الروسية والعربية في الشارقة
© Sputnik
وقال البروفيسور عمرو عزات سلامة، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بين الجامعات العربية والروسية، وإنه في الحقيقة شيء مبشّر. وآمل فقط أن يتم تفعيل هذه الاتفاقيات. سوف نشجع الجامعات العربية من جانبنا على تفعيلها لكي يستفيد منها الشباب العرب والروس".