https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الإيرانية-تحرکات-إسرائيل-الإقلیمیة-لا-تخفی-عن-أعین-إيران-الثاقبة-1077631713.html

الخارجية الإيرانية: تحرکات إسرائيل الإقلیمیة لا تخفی عن أعین إيران الثاقبة

الخارجية الإيرانية: تحرکات إسرائيل الإقلیمیة لا تخفی عن أعین إيران الثاقبة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه "لا یخفی أي من تحرکات الكیان الصهیوني الإقلیمیة عن أعین إيران". 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T08:25+0000

2023-06-01T08:25+0000

2023-06-01T08:25+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، عبر حسابه على تويتر، إن "أيا من تحرکات الكیان الصهیوني الإقلیمیة لن یخفی عن أعین الجمهوریة الإسلامية الإيرانية الثاقبة".وأضاف كنعاني أن "بیت العنكبوت لا یمکن الاعتماد علیه والمحاولة من أجل توسيع الوجود الإقليمي لن تساعد علی ترمیم الأساس الداخلي المهتز للكیان المزيف"، متابعًا: "الكیان الصهيوني بغیض لدی شعوب العالم ولن يكون له مستقبل".وكان وزير الداخلية الإيراني العميد أحمد وحيدي، رد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده "تفاجئ إيران دوما وسوف تفاجئ كل أعدائها"، واصفًا إياها بـ"الأمر السخيف والمثير للسخرية".وقال العميد أحمد وحيدي، في حوار مع وكالة "مهر" الإيرانية، إن "نتنياهو هو الذي يتفاجأ يوميا، وأن الأحداث التي تجري حاليا في الأراضي المحتلة والمشاكل التي يتعامل معها هذا الكيان غير مسبوقة خلال عقود من وجوده الزائف".وأكد وحيدي أن "مثل هذه التصريحات الجريئة لا قيمة لها بالنسبة لنا"، متسائلا: "كيف يمكن لمن لا يملك القوة لممارسة إرادته في أرض صغيرة مثل غزة أن يرسم مخططات للآخرين؟".وأضاف أن "إيران تراقب كل تحركات الكيان الصهيوني بعيون مفتوحة، وكل خطوة يريدون اتخاذها سيواجهون ردا حاسما جدا"، متابعا: أن "التصريحات الأخيرة للسلطات الصهيونية هي للتستر عن نقاط الضعف الكبيرة التي يواجهونها في الأراضي المحتلة".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجّه رسالة إلى إيران، خلال زيارة لقاعدة شعبة المخابرات مع رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، وقادة آخرين.وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن "نتنياهو تلقى خلال جولة له على أحد معسكرات جهاز المخابرات، إحاطة بجهود جهاز الاستخبارات العسكرية لمواجهة التهديد الإيراني، ولإحباط العمليات الإرهابية في الضفة الغربية".وقال نتنياهو إن "إسرائيل تفاجئ إيران دوما وسوف تفاجئ كل أعدائها"، مضيفًا أن "ما رآه هنا اليوم هو المستقبل بالفعل.. لذا فليعلم كل أعدائنا.. نحن متقدمون عليكم بفارق كبير".وقال مسؤول إيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "التهديدات المتزايدة تؤكد أن إسرائيل هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعكس عمق المشاكل الداخلية فيها".ورأى المسؤول الإيراني أن "إسرائيل تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي"، مؤكدًا أن "إيران ليست من دعاة الحروب لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في رد طهران على إسرائيل"، بحسب قوله.وأضاف أن "إسرائيل تحاول تبرير اعتداءاتها على سوريا وتخشى تقوية دمشق دفاعاتها الجوية بمساعدة إيران"، مؤكدًا أنها "تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي".

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