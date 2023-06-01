https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الإيرانية-تشيد-بسياسة-الرئيس-المصري-في-المنطقة-1077646107.html
الخارجية الإيرانية تشيد بسياسة الرئيس المصري في المنطقة
الخارجية الإيرانية تشيد بسياسة الرئيس المصري في المنطقة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن سياسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه المنطقة خلال السنوات الماضية اتسمت بأنها "منطقية وصحيحة". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T13:00+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان للتلفزيون الإيراني الرسمي: "سياسة السيسي تجاه المنطقة في السنوات الماضية وتجاه محاربة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) والإرهاب كانت سياسة منطقية وصحيحة".وأضاف: "سلطان عمان نقل وجهة نظر القاهرة تجاه تطبيع العلاقات وطهران ترحب بأي مبادرة لتوسيع العلاقات على أساس المصالح المشتركة بين إيران ومصر".وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 29 مايو/أيار، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.وأضاف خامنئي في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".من ناحية أخرى، وصف المرشد الأعلى الإيراني، في لقائه مع سلطان عمان، العلاقات بين بلديهما بأنها "طويلة الأمد ومتجذرة".
https://sputnikarabic.ae/20230531/وزير-إماراتي-يؤكد-نية-بلاده-توسيع-العلاقات-مع-إيران-1077606009.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن
الخارجية الإيرانية تشيد بسياسة الرئيس المصري في المنطقة
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن سياسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه المنطقة خلال السنوات الماضية اتسمت بأنها "منطقية وصحيحة".
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان للتلفزيون الإيراني الرسمي: "سياسة السيسي تجاه المنطقة في السنوات الماضية وتجاه محاربة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) والإرهاب كانت سياسة منطقية وصحيحة".
وأضاف: "سلطان عمان نقل وجهة نظر القاهرة تجاه تطبيع العلاقات وطهران ترحب بأي مبادرة لتوسيع العلاقات على أساس المصالح المشتركة بين إيران ومصر".
وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 29 مايو/أيار، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.
وقال خلال لقاء جمعه بسلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، "وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف خامنئي في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".
من ناحية أخرى
، وصف المرشد الأعلى الإيراني، في لقائه مع سلطان عمان، العلاقات بين بلديهما بأنها "طويلة الأمد ومتجذرة".