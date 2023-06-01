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https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الروسية-الأنباء-حول-تغيير-مكان-قمة-بريكس-غير-صحيحة-1077631592.html
الخارجية الروسية: الأنباء حول تغيير مكان قمة "بريكس" غير صحيحة
الخارجية الروسية: الأنباء حول تغيير مكان قمة "بريكس" غير صحيحة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن التقارير التي تفيد بأن قمة دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) قد يتم نقلها... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T08:24+0000
2023-06-01T08:24+0000
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روسيا
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وقال للصحفيين في كيب تاون: "أعتقد أن هذا من فئة الحشو. ليس لدي أي أساس للاتصال بزملاء من جنوب أفريقيا والصين من أجل تحليل هذا الأمر بطريقة ما. هذه ليست المسألة التي نناقشها هنا".وأضاف: "ننطلق من حقيقة أن القمة ستعقد، كما هو متفق عليه، في جوهانسبرغ في 20 أغسطس/أب. لا يوجد شيء آخر اليوم، ولا أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش أكثر".وشدد ريابكوف: "على الأرجح، هذه محاولة لتعقيد العمل العادي في تنسيق بريكس، ومحاولة لفرض نوع من الأجندة الخاطئة".
https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-يشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1077624314.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الروسية: الأنباء حول تغيير مكان قمة "بريكس" غير صحيحة

08:24 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن التقارير التي تفيد بأن قمة دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) قد يتم نقلها من جنوب أفريقيا إلى الصين ما هي إلا زائفة، ولا ينبغي الاستناد إليها.
وقال للصحفيين في كيب تاون: "أعتقد أن هذا من فئة الحشو. ليس لدي أي أساس للاتصال بزملاء من جنوب أفريقيا والصين من أجل تحليل هذا الأمر بطريقة ما. هذه ليست المسألة التي نناقشها هنا".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في جنوب أفريقيا
أمس, 23:35 GMT
وأضاف: "ننطلق من حقيقة أن القمة ستعقد، كما هو متفق عليه، في جوهانسبرغ في 20 أغسطس/أب. لا يوجد شيء آخر اليوم، ولا أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش أكثر".
وشدد ريابكوف: "على الأرجح، هذه محاولة لتعقيد العمل العادي في تنسيق بريكس، ومحاولة لفرض نوع من الأجندة الخاطئة".
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