https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الروسية-تشير-إلى-تزايد-الرغبة-في-أوروبا-بتصعيد-الصراع-الأوكراني--1077644621.html

الخارجية الروسية تشير إلى تزايد الرغبة في أوروبا بتصعيد الصراع الأوكراني

الخارجية الروسية تشير إلى تزايد الرغبة في أوروبا بتصعيد الصراع الأوكراني

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "مشاعر النازيين الجدد قوية في أوروبا، والغرب يسهم في تصعيد الصراع في أوكرانيا". 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T12:18+0000

2023-06-01T12:18+0000

2023-06-01T12:18+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقالت زاخاروفا: "يبقى أن نعلن مع الأسف أن الغربيين، بما في ذلك الألمان للمفارقة، لم يتعلموا شيئًا من التاريخ، وإن مشاعر النازيين الجدد والرغبة في تصعيد الصراع الأوكراني أقوى من أي وقت مضى في أوروبا اليوم".ولفتت زاخاروفا في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية إلى أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو كان يهدف إلى نشر الهلع بين سكان العاصمة وإظهار القدرة على مواصلة المواجهة مع روسيا للأوصياء على نظام كييف.وأشارت زاخاروفا إلى رد فعل الغرب على الهجوم الإرهابي: قال البيت الأبيض إنهم "يجمعون المعلومات" و"لا يدعمون الهجمات داخل روسيا" ، كما أيدت وزارة الخارجية البريطانية الضربات على العاصمة الروسية، قائلةً إن أوكرانيا لها الحق في القيام بذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230531/زاخاروفا-موقف-الغرب-من-هجمات-المسيرات-على-موسكو-دنيء---عاجل-1077601905.html

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