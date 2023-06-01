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https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الروسية-تشير-إلى-تزايد-الرغبة-في-أوروبا-بتصعيد-الصراع-الأوكراني--1077644621.html
الخارجية الروسية تشير إلى تزايد الرغبة في أوروبا بتصعيد الصراع الأوكراني
الخارجية الروسية تشير إلى تزايد الرغبة في أوروبا بتصعيد الصراع الأوكراني
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "مشاعر النازيين الجدد قوية في أوروبا، والغرب يسهم في تصعيد الصراع في أوكرانيا". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T12:18+0000
2023-06-01T12:18+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت زاخاروفا: "يبقى أن نعلن مع الأسف أن الغربيين، بما في ذلك الألمان للمفارقة، لم يتعلموا شيئًا من التاريخ، وإن مشاعر النازيين الجدد والرغبة في تصعيد الصراع الأوكراني أقوى من أي وقت مضى في أوروبا اليوم".ولفتت زاخاروفا في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية إلى أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو كان يهدف إلى نشر الهلع بين سكان العاصمة وإظهار القدرة على مواصلة المواجهة مع روسيا للأوصياء على نظام كييف.وأشارت زاخاروفا إلى رد فعل الغرب على الهجوم الإرهابي: قال البيت الأبيض إنهم "يجمعون المعلومات" و"لا يدعمون الهجمات داخل روسيا" ، كما أيدت وزارة الخارجية البريطانية الضربات على العاصمة الروسية، قائلةً إن أوكرانيا لها الحق في القيام بذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230531/زاخاروفا-موقف-الغرب-من-هجمات-المسيرات-على-موسكو-دنيء---عاجل-1077601905.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية تشير إلى تزايد الرغبة في أوروبا بتصعيد الصراع الأوكراني

12:18 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "مشاعر النازيين الجدد قوية في أوروبا، والغرب يسهم في تصعيد الصراع في أوكرانيا".
وقالت زاخاروفا: "يبقى أن نعلن مع الأسف أن الغربيين، بما في ذلك الألمان للمفارقة، لم يتعلموا شيئًا من التاريخ، وإن مشاعر النازيين الجدد والرغبة في تصعيد الصراع الأوكراني أقوى من أي وقت مضى في أوروبا اليوم".
ولفتت زاخاروفا في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية إلى أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو كان يهدف إلى نشر الهلع بين سكان العاصمة وإظهار القدرة على مواصلة المواجهة مع روسيا للأوصياء على نظام كييف.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زاخاروفا: موقف الغرب من هجمات المسيرات على موسكو دنيء
أمس, 06:09 GMT
من الواضح أن العملية (الهجومية) لم يكن لها أي جدوى عسكرية، والغرض منها هو ترهيب السكان المدنيين، وفي الوقت نفسه إظهار نظام كييف قدرته على مواصلة المواجهة مع روسيا للأوصياء الأجانب.
وأشارت زاخاروفا إلى رد فعل الغرب على الهجوم الإرهابي: قال البيت الأبيض إنهم "يجمعون المعلومات" و"لا يدعمون الهجمات داخل روسيا" ، كما أيدت وزارة الخارجية البريطانية الضربات على العاصمة الروسية، قائلةً إن أوكرانيا لها الحق في القيام بذلك.
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