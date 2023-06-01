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https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الروسية-سيتعين-على-موسكو-تقييم-التحديات-الأمنية-بسبب-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-1077641779.html
الخارجية الروسية: سيتعين على موسكو تقييم التحديات الأمنية بسبب انضمام فنلندا إلى "الناتو"
الخارجية الروسية: سيتعين على موسكو تقييم التحديات الأمنية بسبب انضمام فنلندا إلى "الناتو"
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، إن روسيا تقيّم التحديات الأمنية للبلاد التي ستتبع انضمام فنلندا إلى الناتو. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T11:35+0000
2023-06-01T11:35+0000
الناتو
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وأضاف: "انضمام فنلندا إلى الناتو هو بالطبع خطوة غير ودية وصريحة تجاه روسيا، ولكن في الوقت نفسه، سيتعين علينا في هذه المرحلة تقييم التحديات الأمنية المحددة التي تواجه روسيا، والتي ستلي دخول فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي".وقال غالوزين في اجتماع مجلس الدوما: "ربما في سياق هذا التقييم الشامل لهذه التحديات، سيتم تحديد مصير أو علاقتنا المستقبلية باتفاق قناة سايما (اتفاق السلام القائم بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا)".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.
https://sputnikarabic.ae/20230601/وزراء-خارجية-الناتو-يناقشون-أوكرانيا-والقمة-القادمة-خلال-لقائهم-في-أوسلو-1077625563.html
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الناتو, روسيا, العالم
الناتو, روسيا, العالم

الخارجية الروسية: سيتعين على موسكو تقييم التحديات الأمنية بسبب انضمام فنلندا إلى "الناتو"

11:35 GMT 01.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، إن روسيا تقيّم التحديات الأمنية للبلاد التي ستتبع انضمام فنلندا إلى الناتو.
وأضاف: "انضمام فنلندا إلى الناتو هو بالطبع خطوة غير ودية وصريحة تجاه روسيا، ولكن في الوقت نفسه، سيتعين علينا في هذه المرحلة تقييم التحديات الأمنية المحددة التي تواجه روسيا، والتي ستلي دخول فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي".
وقال غالوزين في اجتماع مجلس الدوما: "ربما في سياق هذا التقييم الشامل لهذه التحديات، سيتم تحديد مصير أو علاقتنا المستقبلية باتفاق قناة سايما (اتفاق السلام القائم بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا)".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزراء خارجية "الناتو" يناقشون الوضع في أوكرانيا والقمة المقبلة خلال لقائهم في أوسلو
04:02 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.
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