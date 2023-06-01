https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الروسية-سيتعين-على-موسكو-تقييم-التحديات-الأمنية-بسبب-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-1077641779.html
الخارجية الروسية: سيتعين على موسكو تقييم التحديات الأمنية بسبب انضمام فنلندا إلى "الناتو"
الخارجية الروسية: سيتعين على موسكو تقييم التحديات الأمنية بسبب انضمام فنلندا إلى "الناتو"
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، إن روسيا تقيّم التحديات الأمنية للبلاد التي ستتبع انضمام فنلندا إلى الناتو. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T11:35+0000
2023-06-01T11:35+0000
2023-06-01T11:35+0000
الناتو
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg
وأضاف: "انضمام فنلندا إلى الناتو هو بالطبع خطوة غير ودية وصريحة تجاه روسيا، ولكن في الوقت نفسه، سيتعين علينا في هذه المرحلة تقييم التحديات الأمنية المحددة التي تواجه روسيا، والتي ستلي دخول فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي".وقال غالوزين في اجتماع مجلس الدوما: "ربما في سياق هذا التقييم الشامل لهذه التحديات، سيتم تحديد مصير أو علاقتنا المستقبلية باتفاق قناة سايما (اتفاق السلام القائم بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا)".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.
https://sputnikarabic.ae/20230601/وزراء-خارجية-الناتو-يناقشون-أوكرانيا-والقمة-القادمة-خلال-لقائهم-في-أوسلو-1077625563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:87:1365:1111_1920x0_80_0_0_619ef3196a72ddc233bf9bdb3de00772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا, العالم
الخارجية الروسية: سيتعين على موسكو تقييم التحديات الأمنية بسبب انضمام فنلندا إلى "الناتو"
تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، إن روسيا تقيّم التحديات الأمنية للبلاد التي ستتبع انضمام فنلندا إلى الناتو.
وأضاف: "انضمام فنلندا إلى الناتو هو بالطبع خطوة غير ودية وصريحة تجاه روسيا، ولكن في الوقت نفسه، سيتعين علينا في هذه المرحلة تقييم التحديات الأمنية المحددة التي تواجه روسيا، والتي ستلي دخول فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي".
وقال غالوزين في اجتماع مجلس الدوما: "ربما في سياق هذا التقييم الشامل لهذه التحديات، سيتم تحديد مصير أو علاقتنا المستقبلية باتفاق قناة سايما (اتفاق السلام القائم بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا)".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه، بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، ستضطر روسيا إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات.