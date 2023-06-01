https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-منطقة-كورسك---عاجل--1077661762.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية

صرح حاكم إقليم كورسك الروسي، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن عدة طائرات بدون طيار أوكرانية تم إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من مدينة كورسك... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T22:32+0000

2023-06-01T22:32+0000

2023-06-01T23:10+0000

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وقال ستاروفويت على تلغرام: "هذه الليلة بالقرب من كورسك، تم إسقاط عدة طائرات بدون طيار أوكرانية بواسطة نظام الدفاع الجوي".وحث الحاكم السكان على البقاء هادئين حيث أن المدينة تحت "حماية موثوقة" من الجيش الروسي. ولم يقدم الحاكم أي معلومات عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.وفي وقت سابق، أمس الخميس، أبلغ عمدة مدينة بيلغورود الروسية عن انفجار طائرة دون طيار في المدينة قرب محطة "روسنفط" للوقود، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين.ونقلت سيارة إسعاف رجلًا يشتبه في إصابته بارتجاج في الدماغ إلى مستشفى المدينة رقم 2، في حين امتنع الرجل الثاني عن تلقي العلاج في المستشفى لإصابته بجراح خفيفة.في ليلة 31 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/ حزيران، بدأ مسلحون أوكرانيون قصفًا مدفعيًا مكثفًا على نقطة تفتيش السيارات الدولية شيبيكينو، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. كما استهدفوا المناطق السكنية في نوفايا تافولجانكا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-حول-محاولة-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-شيبيكينو-تم-إحباط-عملية-انتهاك-الحدود-عاجل-1077637889.html

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