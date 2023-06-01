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الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-منطقة-كورسك---عاجل--1077661762.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية
الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية
صرح حاكم إقليم كورسك الروسي، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن عدة طائرات بدون طيار أوكرانية تم إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من مدينة كورسك... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T22:32+0000
2023-06-01T23:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال ستاروفويت على تلغرام: "هذه الليلة بالقرب من كورسك، تم إسقاط عدة طائرات بدون طيار أوكرانية بواسطة نظام الدفاع الجوي".وحث الحاكم السكان على البقاء هادئين حيث أن المدينة تحت "حماية موثوقة" من الجيش الروسي. ولم يقدم الحاكم أي معلومات عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.وفي وقت سابق، أمس الخميس، أبلغ عمدة مدينة بيلغورود الروسية عن انفجار طائرة دون طيار في المدينة قرب محطة "روسنفط" للوقود، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين.ونقلت سيارة إسعاف رجلًا يشتبه في إصابته بارتجاج في الدماغ إلى مستشفى المدينة رقم 2، في حين امتنع الرجل الثاني عن تلقي العلاج في المستشفى لإصابته بجراح خفيفة.في ليلة 31 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/ حزيران، بدأ مسلحون أوكرانيون قصفًا مدفعيًا مكثفًا على نقطة تفتيش السيارات الدولية شيبيكينو، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. كما استهدفوا المناطق السكنية في نوفايا تافولجانكا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/انقطاع-الكهرباء-في-قرية-حدودية-بروسيا-بعد-قصف-الجيش-الأوكراني-1077328792.html
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-حول-محاولة-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-شيبيكينو-تم-إحباط-عملية-انتهاك-الحدود-عاجل-1077637889.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية

22:32 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 23:10 GMT 01.06.2023)
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
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صرح حاكم إقليم كورسك الروسي، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن عدة طائرات بدون طيار أوكرانية تم إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من مدينة كورسك الروسية.
وقال ستاروفويت على تلغرام: "هذه الليلة بالقرب من كورسك، تم إسقاط عدة طائرات بدون طيار أوكرانية بواسطة نظام الدفاع الجوي".
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحث الحاكم السكان على البقاء هادئين حيث أن المدينة تحت "حماية موثوقة" من الجيش الروسي. ولم يقدم الحاكم أي معلومات عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.
وفي وقت سابق، أمس الخميس، أبلغ عمدة مدينة بيلغورود الروسية عن انفجار طائرة دون طيار في المدينة قرب محطة "روسنفط" للوقود، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين.
ونقلت سيارة إسعاف رجلًا يشتبه في إصابته بارتجاج في الدماغ إلى مستشفى المدينة رقم 2، في حين امتنع الرجل الثاني عن تلقي العلاج في المستشفى لإصابته بجراح خفيفة.
في ليلة 31 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/ حزيران، بدأ مسلحون أوكرانيون قصفًا مدفعيًا مكثفًا على نقطة تفتيش السيارات الدولية شيبيكينو، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. كما استهدفوا المناطق السكنية في نوفايا تافولجانكا.
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
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الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة تسلل أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود الحدودية
10:04 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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