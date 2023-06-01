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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-400-جندي-أوكراني-على-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1077639415.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 400 جندي أوكراني على اتجاه دونيتسك- عاجل
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 400 جندي أوكراني على اتجاه دونيتسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 395 جنديًا أوكرانيًا على اتجاه دونيتسك. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T10:48+0000
2023-06-01T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البيان: "على هذا الاتجاه تقاتل وحدات من فيلق الجيش الأول في منطقة أفدييفكا. وتواصل مفارز الهجوم للواء الآلي الخامس ومفرزة القوات الخاصة لأخمات عملياتها الهجومية في اتجاه مارينسك التكتيكي".وأفاد البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوداشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 430 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4407 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9352 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى 1105 راجمة صواريخ 4954 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10587 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-25-و-17-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1077638699.html
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 400 جندي أوكراني على اتجاه دونيتسك- عاجل

10:48 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 395 جنديًا أوكرانيًا على اتجاه دونيتسك.

وتابع البيان: "تم تدمير دبابة ومركبتي مشاة قتالية و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على اتجاه دونيتسك".

وأضاف البيان: "على هذا الاتجاه تقاتل وحدات من فيلق الجيش الأول في منطقة أفدييفكا. وتواصل مفارز الهجوم للواء الآلي الخامس ومفرزة القوات الخاصة لأخمات عملياتها الهجومية في اتجاه مارينسك التكتيكي".

وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية من وحدات قوات "الجنوب" دمرت القوة البشرية للعدو ومعداته العسكرية في مناطق غورغييفكا وليستوتشكينو وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفاد البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوداشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و17 مسيرة أوكرانية
10:30 GMT

وبحسب وزارة الدفاع: "في منطقة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة غوركي في مقاطعة زابوروجيه، تم قصف مراكز القيادة والمراقبة التابعة لوحدات اللواء 81 الجوي من القوات المسلحة واللواء 108 من الدفاع الإقليمي الأوكرانية".

وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 430 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4407 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات 9352 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى 1105 راجمة صواريخ 4954 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10587 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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