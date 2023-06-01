https://sputnikarabic.ae/20230601/الصين-بكين-هي-الشريك-التجاري-الأكبر-للدول-العربية-1077654533.html
الخارجية الصينية: بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية
الخارجية الصينية: بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T16:19+0000
2023-06-01T16:19+0000
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وجاء تصريح الوزارة، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في بكين، بشأن زيارة المزيد من وفود الأعمال الصينية إلى الدول العربية.وقالت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ: وأضافت: "في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، كان للجانبين الصيني والعربي تعاون قوي، ما عزز التنمية، وأعطى نجاح "القمة العربية - الصينية" الأولى في نهاية العام الماضي، زخما جديدا في نمو العلاقات الصينية العربية والتعاون في مختلف القطاعات، ونحن على ثقة من أن التعاون بين الجانبين، بما في ذلك في مجال التجارة، سيستمر في التعمق وتقديم المزيد من الفوائد لشعبينا".وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض.واستعرضت القمة الصينية السعودية، التي حضرها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، العلاقات الخليجية العميقة مع بكين.وتسعى الصين إلى تعزيز التنسيق مع المملكة العربية السعودية وجيرانها بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الجزائر-والصين-توقعان-على-الخطة-التنفيذية-لمبادرة-الحزام-والطريق-والخطة-الثلاثية-للتعاون-1070870237.html
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الصين, السعودية, العالم العربي, العالم, الأخبار
الصين, السعودية, العالم العربي, العالم, الأخبار
الخارجية الصينية: بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية.
وجاء تصريح الوزارة، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي
في بكين، بشأن زيارة المزيد من وفود الأعمال الصينية إلى الدول العربية.
وقالت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، ماو نينغ:
تتمتع الصين والدول العربية بتاريخ طويل من الصداقة، لطالما كانت الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، وفي العام الماضي، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول العربية 430 مليار دولار.
وأضافت: "في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، كان للجانبين الصيني والعربي تعاون قوي، ما عزز التنمية، وأعطى نجاح "القمة العربية - الصينية" الأولى في نهاية العام الماضي، زخما جديدا في نمو العلاقات الصينية العربية والتعاون في مختلف القطاعات، ونحن على ثقة من أن التعاون بين الجانبين، بما في ذلك في مجال التجارة، سيستمر في التعمق وتقديم المزيد من الفوائد لشعبينا".
وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار
أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض.
واستعرضت القمة الصينية السعودية، التي حضرها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، العلاقات الخليجية العميقة مع بكين.
وتسعى الصين إلى تعزيز التنسيق مع المملكة العربية السعودية وجيرانها بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف.