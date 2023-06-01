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https://sputnikarabic.ae/20230601/العبودية-الحديثة-في-العالم-العربي-1077640214.html
"العبودية الحديثة" في العالم العربي
"العبودية الحديثة" في العالم العربي
رصد مؤشر الرق العالمي في 2023 أن 4 دول عربية ضمن قائمة أعلى 10 دول في العالم تنتشر فيها الأشكال المختلفة للعبودية الحديثة، وأبرزها السعودية والإمارات. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T10:52+0000
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وبحسب بيانات مؤشر الرق العالمي، فإن عدد من يعانون من العبودية الحديثة في العالم العربي يقدر بـ 1.7 مليون نسمة من أصل نحو 50 مليون نسمة على مستوى العالم.ويطلق مصطلح "العبودية الحديثة" على كل فعل يتعرض له البشر بصورة تحد من حريتهم أو تقلل من قدرتهم على الاختيار وأبرز مظاهرها هو العمل القسري والزواج القسري وتهريب البشر.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"العبودية الحديثة" في العالم العربي

10:52 GMT 01.06.2023
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رصد مؤشر الرق العالمي في 2023 أن 4 دول عربية ضمن قائمة أعلى 10 دول في العالم تنتشر فيها الأشكال المختلفة للعبودية الحديثة، وأبرزها السعودية والإمارات.
وبحسب بيانات مؤشر الرق العالمي، فإن عدد من يعانون من العبودية الحديثة في العالم العربي يقدر بـ 1.7 مليون نسمة من أصل نحو 50 مليون نسمة على مستوى العالم.
العبودية الحديثة في العالم العربي - سبوتنيك عربي
ويطلق مصطلح "العبودية الحديثة" على كل فعل يتعرض له البشر بصورة تحد من حريتهم أو تقلل من قدرتهم على الاختيار وأبرز مظاهرها هو العمل القسري والزواج القسري وتهريب البشر.
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