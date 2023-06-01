https://sputnikarabic.ae/20230601/الفتوةأول-فريق-سوري-ينال-دوري-بلاده-خارج-أرضه-التي-هجرته-منها-الحرب-1077635382.html

"الفتوة"...أول فريق سوري ينال دوري بلاده خارج أرضه التي هجرته منها الحرب

"الفتوة"...أول فريق سوري ينال دوري بلاده خارج أرضه التي هجرته منها الحرب

بعد ان هجّرته الحرب، وحرمته اللعب في محافظته وعلى ملعبه وبين جماهيره، نجح فريق "الفتوة" في تحقيق لقب الدوري السوري لأول مرة منذ 32 عاما، وللمرة الثالثة في... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T08:44+0000

2023-06-01T08:44+0000

2023-06-01T08:44+0000

العالم العربي

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بطريقة تراجيدية، يحمل هذا الفريق ملامح محافظته دير الزور التي عصف بها الإرهاب وهجّر أهلها منذ بداية الحرب على سوريا، إلا أن صمود أهلها الذي اتخذ في كثير من الأحيان سرديات أسطورية، حملها على أجنحته إلى النصر.أبعد النادي الأزرق الأكثر شعبية وجماهيرية في المنطقة الشرقية من سوريا، قسريا عن أرضه منذ بداية الحرب السورية عام 2012، ليلعب في العاصمة دمشق كأرض افتراضية له.قال رئيس نادي الفتوة، مدلول عمر العزيز، لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن النادي نجح في إعادة الفرح إلى المحافظة.وأضاف العزيز: "نجحنا في تحقيق اللقب على الرغم من صعوبة المهمة واللعب خارج الديار، إلا أن التصميم والثقة بتحقيق الحلم وإرادة اللاعبين كانت أقوى من كل الظروف.عانى الفريق خلال غربته الكثير، فبعيدا عن حاضنته التي تشتتت، لعب في الدرجة الأولى لأكثر من موسم، قبل أن يعود في موسم 2017 مع بداية الموسم الحالي ويحقق نجاحه على مستوى الدوري، محققًا بذلك لقب أول فريق سوري يحصد بطولة الدوري الوطني، دون أن يلعب أي مباراة على أرضه وبين جماهير مدينته التي ما زالت تعاني مخلفات الإرهاب والتضييق الناجم عن تماسها مع مناطق سيطرة الجيش الأمريكي والتنظيمات المسلحة الموالية له.يضيف رئيس النادي الذي توج بطلا للدوري السوري: "اليوم، يعود فريق الفتوة إلى محافظته بعد هجرة دامت لأكثر من 12 عاما وهو متوج بلقب الدوري السوري، طموحنا لن يتوقف هنا، هدفنا القادم سيكون نيل لقب كاس الجمهورية والمشاركة في بطولة الاتحاد الآسيوي".خططت إدارة "الفتوة" جيدا للوصول إلى اللقب، إذ بدأت الخطة لنيله والعودة الى منصات التتويج عبر استقطاب نجوم الكرة السورية ولاعبي المنتخب السوري، فتعاقد مع نخبة من اللاعبين الذين أدوا المهمة وأحرزوا لقب الدوري السوري في موسمه الحالي واعادوا الفرحة الى مدينة دمرها الإرهاب.جماهير "الفتوة" تملأ شوارعبعد إعلان صافرة النهاية في مباراة اللقب، عمت الفرحة شوارع العاصمة دمشق وشوارع محافظة دير الزور في الشرق السوري، فكانت فرحة اليوم امتدادا لتلك الفرحة التي اشتعلت في قلوب (الديرية/ وهو لقب سكان المدينة) يوم تحريرها من الإرهاب بنضحيات كبيرة بذلها الجيش السوري وحلفائه نهاية عام 2017..أبناء مدينة دير الزور خرجوا، أمس، مسيرات الفرح مع فريقهم الذي وصل الى المدينة للاحتفال معهم بدرع الدوري، حيث تزينت الشوارع وشرفات المنازل والأسواق بإعلام الفريق واكتست المدينة باللون الأزرق ابتهاجا بلاعبي فريقها الذي حقق البطولة.عن عودة الفريق إلى ملاعب دير الزور، يقول العزيز: "ملعب المدينة مدمّر وبحاجة الى اعادة تأهيل، والأمر مرهون بجاهزية الملعب، متوقعا أن تنتهي اعمال الصيانة فيه خلال العام الحالي".وأضاف رئيس نادي الفتوة: "سيكون لعودة الفريق إلى ملعب مدينته طعم آخر، فاي فريق كرة قدم مصدر قوته هو المساندة الجماهيرية واللعب على أرضه، وهذا ما حرمنا منه، على الرغم من ترحال جماهيرنا الوفية ومؤازتها للفريق في كل مباراة"."الفتوة".. تاريخ من النجوميةيعد نادي "الفتوة" من أكبر الأندية السورية جماهيريا، ومنه انطلق العديد من نجوم الكرة السورية، ومنهم النجم السوري والآسيوي عمر السومة الذي لعب مع الفريق في بدايته، إضافة الى نجوم آخرين أمثال أنور عبد القادر ومحمود حبش وهشام خلف وصلاح مطر وعبد الفتاح فراس وغيرهم الكثيرين..ويلقب نادي الفتوة بـ (الأزوري) وهي كناية عن النظر بطرف العين أو الأرض البعيدة، في حين يحلو لبعض عشاقه تسميته (إيطاليا) تشبها بالفريق الإيطالي الذي تألق في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وبات فريق الفتوة يرتدي اللون الازرق وجماهيره تحمل العلم الإيطالي على المدرجات.ومن أبرز الشعارات التي يطلقها مشجعيه "بالزور.. بالقوة.. الفوز للفتوة"، "سلوى يا سلوى الدوري مجروح بدو الفتوة"، و"من أرض الفرات جينا جينا نشجع نادينا".وحظي فريق الفتوة باستقبال رسمي وشعبي تقدمه محافظ دير الزور فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدير الزور رائد الغضبان وجماهير النادي الكبيرة التي استقبلته على مدخل المدينة.يذكر نادي الفتوة تأسس عام 1930 في مدينة دير الزور تحت اسم نادي غازي إلى أن أصبح اسمه نادي الفتوة عام 1950 وملعبه البلدي في مدينة دير الزور ونال لقب الدوري السوري ثلاث مرات أعوام: 1990-1991-2023.كما نال الفريق الأزرق لقب كأس سوريا أربع مرات أعوام متتالية: 1988، 1989، 1990، 1991، ولقب كأس السوبر السوري عام 1991، ولقب كأس الكؤوس السورية عام 1990، وكأس سوريا ولبنان عام 1991.

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