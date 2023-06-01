https://sputnikarabic.ae/20230601/القائد-الثاني-لـالدعم-السريع-يدعو-الجيش-للخروج-على-البرهان-والتنسيق-مع-قواته-كقوة-واحدة-1077626762.html
القائد الثاني لـ"الدعم السريع" يدعو الجيش "للخروج على البرهان" والتنسيق مع قواته كقوة واحدة
القائد الثاني لـ"الدعم السريع" يدعو الجيش "للخروج على البرهان" والتنسيق مع قواته كقوة واحدة
دعا القائد الثاني لقوات "الدعم السريع" السودانية، عبد الرحيم دقلو، "قوات الجيش السوداني للخروج على قائد عبد الفتاح البرهان والتنسيق مع الدعم السريع كقوة... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T06:22+0000
2023-06-01T06:22+0000
2023-06-01T06:22+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_c1cff8a564587ea093f5ca8455a5e41d.jpg
وأكد دقلو، وهو يقف على إحدى المركبات العسكرية برفقة عدد من الأفراد التابعين له، أن "قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بخير وبكل أمن وأمان، ويتقدم الصفوف الأولى مع قواته".ودعا القائد الثاني للدعم السريع من سمّاهم "شرفاء" الجيش السوداني "للخروج على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود".وعلق الجيش السوداني، أمس الأربعاء، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230531/خارطة-طريق-الاتحاد-الأفريقي-لوقف-الحرب-السودانية-هل-تنهي-الأزمة-أم-تعقدها؟-1077621432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1104a0995bad632bdbc1a144284cb273.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
القائد الثاني لـ"الدعم السريع" يدعو الجيش "للخروج على البرهان" والتنسيق مع قواته كقوة واحدة
تابعنا عبر
دعا القائد الثاني لقوات "الدعم السريع" السودانية، عبد الرحيم دقلو، "قوات الجيش السوداني للخروج على قائد عبد الفتاح البرهان والتنسيق مع الدعم السريع كقوة واحدة".
وأكد دقلو، وهو يقف على إحدى المركبات العسكرية برفقة عدد من الأفراد التابعين له، أن "قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بخير وبكل أمن وأمان، ويتقدم الصفوف الأولى مع قواته".
ودعا القائد الثاني للدعم السريع من سمّاهم "شرفاء" الجيش السوداني "للخروج على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود".
وعلق الجيش السوداني
، أمس الأربعاء، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".
وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.