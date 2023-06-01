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الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/القوات-الأوكرانية-تطلق-30-قذيفة-من-عيار-الناتو-على-مناطق-دونيتسك-1077662077.html
القوات الأوكرانية تطلق 30 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 30 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف مناطق دونيتسك أربع مرات في غضون ساعة واحدة، حيث أطلقت 30 قذيفة بقياس 155 ملم،... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T23:11+0000
2023-06-01T23:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الممثلية الخاصة لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا عبر قناتها بموقع تلغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 00:15 - مدينة ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 00:30 - مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي وكيروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 00:50 - مدينة كارلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق 15 قذيفة بقياس 155 ملم؛ الساعة 01:10 - مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي وكيروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم".تقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، في حين تقع منطقة بيتروفسكي على الجانب الغربي للعاصمة الإدارية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وهي الجزء الأكثر بعدًا عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تتعرض هذه المنطقة بشكل منتظم لقصف من قبل القوات الأوكرانية، بدءًا من خط التماس في مدينة ماريينكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-منطقة-كورسك---عاجل--1077661762.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق 30 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك

23:11 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف مناطق دونيتسك أربع مرات في غضون ساعة واحدة، حيث أطلقت 30 قذيفة بقياس 155 ملم، عيار "الناتو".
وقالت الممثلية الخاصة لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا عبر قناتها بموقع تلغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 00:15 - مدينة ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 00:30 - مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي وكيروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 00:50 - مدينة كارلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق 15 قذيفة بقياس 155 ملم؛ الساعة 01:10 - مدينة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي وكيروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف بقياس 155 ملم".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة كورسك الروسية
22:32 GMT
تقع منطقة كويبيشيفسكي في غرب دونيتسك، في حين تقع منطقة بيتروفسكي على الجانب الغربي للعاصمة الإدارية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وهي الجزء الأكثر بعدًا عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تتعرض هذه المنطقة بشكل منتظم لقصف من قبل القوات الأوكرانية، بدءًا من خط التماس في مدينة ماريينكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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