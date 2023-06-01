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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-شيبيكينو-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077637636.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود... فيديو
القوات الأوكرانية تقصف مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود... فيديو
قال حاكم مقاطعة بيلغورد، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إن النيران اشتعلت داخل مبنى في مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T09:56+0000
2023-06-01T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونفى غلادكوف الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط قذيفة على حافلة.وأفاد رئيس المنطقة عن إصابة ثمانية مدنيين.وتقع شيبيكينو على بعد نحو أربعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، ويعيش هناك نحو 40 ألف شخص. تتعرض المدينة باستمرار للهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وفي الأيام الأخيرة تم تنفيذ قصف مكثف بشكل شبه مستمر. وفقا للإدارة المحلية، تضرر 37 مبنى سكنيا و29 منزلا خاصا، وتضررت أكثر من 70 سيارة في المدينة في يوم أمس فقط.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود... فيديو

09:56 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال حاكم مقاطعة بيلغورد، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إن النيران اشتعلت داخل مبنى في مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأفاد غلادكوف عبر "تلغرام": "اشتعلت النيران في المبنى السكني جراء إصابة مباشرة بالقذائف، وهناك دمار في المبنى. لا يوجد ضوء في المدينة".

ونفى غلادكوف الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط قذيفة على حافلة.

وأوضح أن "المعلومات لم يتم تأكيدها من قبل رئيس المنطقة أو فريق الإسعاف الذي فحص الحافلة، والحافلة فارغة".

وأفاد رئيس المنطقة عن إصابة ثمانية مدنيين.

وأشار غلادكوف إلى أن "السلطات المحلية تتعامل مع قضية إجلاء السكان إلى مناطق آمنة، لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بعد انتهاء القصف. إلا إذا كان هناك حاجة إلى إجلاء طارئ، فيمكنهم توفير معدات حماية لذلك".

وتقع شيبيكينو على بعد نحو أربعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، ويعيش هناك نحو 40 ألف شخص. تتعرض المدينة باستمرار للهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وفي الأيام الأخيرة تم تنفيذ قصف مكثف بشكل شبه مستمر. وفقا للإدارة المحلية، تضرر 37 مبنى سكنيا و29 منزلا خاصا، وتضررت أكثر من 70 سيارة في المدينة في يوم أمس فقط.
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