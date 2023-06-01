https://sputnikarabic.ae/20230601/القوات-الروسية-تحصل-على-نظام-جديد-للحرب-الإلكترونية-1077625725.html
القوات الروسية تحصل على نظام جديد للحرب الإلكترونية
القوات الروسية تحصل على نظام جديد للحرب الإلكترونية
قالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفستيا" إن العينات الأولى من نظام "باروديست" للحرب الإلكترونية دخل خدمة قوات المنطقة العسكرية الجنوبية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T04:47+0000
2023-06-01T04:47+0000
2023-06-01T04:47+0000
رصد عسكري
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تم تصميم النظام للتشويش على الرادارات الموجودة على متن الطائرات، وكذلك أنظمة اتصالات الطيران وأنظمة التحكم الآلي.وفقًا للخبير العسكري أليكسي ليونكوف، نجح المطورون الروس في إنشاء أنظمة حرب إلكترونية مثالية لأغراض مختلفة.وقال: "تم تصميم كل مجمع من مجمعات الحرب الإلكترونية في بلدنا لأداء مهام محددة. وينصب تأثيرها الرئيسي على أنظمة الاتصال ونقل بيانات التحكم القتالي، والتي، تعمل على ترددات مختلفة على ناقلات مختلفة".وأشار الخبير إلى أن مجمع كراسوخا-4 الذي تم تطويره في التسعينيات، والذي يشوش على أنظمة التحكم في الطيران، لا يزال يعتبر نظامًا حديثًا تمامًا.وأضاف: "وفقًا لنتائج العملية العسكرية الخاصة، فإن ما استخدمناه هناك يتم تحسينه. عندما شاركنا في الأعمال القتالية في سوريا، كان يتم الانتهاء من تطوير كراسوخا-4. نحن نواجه أنواعًا جديدة من الأسلحة من العدو، ومن الواضح أننا بحاجة إلى إنشاء أنظمة حرب إلكترونية أكثر انتقائية لأن العدو يدافع عن معداته".وشدد: "أعتقد أنه عندما سنختبر باروديست في القتال، سنكتشف فعاليتها. يواصل الطيران الأوكراني العمل، وهناك فرصة لاختباره ".
https://sputnikarabic.ae/20230513/محطة-الحرب-الإلكترونية-الطائرة-كيف-تعمل-أورلان-10-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076978676.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحصل على نظام جديد للحرب الإلكترونية
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قالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفستيا" إن العينات الأولى من نظام "باروديست" للحرب الإلكترونية دخل خدمة قوات المنطقة العسكرية الجنوبية.
تم تصميم النظام للتشويش على الرادارات الموجودة على متن الطائرات، وكذلك أنظمة اتصالات الطيران وأنظمة التحكم الآلي.
وفقًا للخبير العسكري أليكسي ليونكوف، نجح المطورون الروس في إنشاء أنظمة حرب إلكترونية مثالية لأغراض مختلفة.
وقال: "تم تصميم كل مجمع من مجمعات الحرب الإلكترونية في بلدنا لأداء مهام محددة. وينصب تأثيرها الرئيسي على أنظمة الاتصال ونقل بيانات التحكم القتالي، والتي، تعمل على ترددات مختلفة على ناقلات مختلفة".
وأشار الخبير إلى أن مجمع كراسوخا-4 الذي تم تطويره في التسعينيات، والذي يشوش على أنظمة التحكم في الطيران، لا يزال يعتبر نظامًا حديثًا تمامًا.
وأضاف: "وفقًا لنتائج العملية العسكرية الخاصة، فإن ما استخدمناه هناك يتم تحسينه. عندما شاركنا في الأعمال القتالية في سوريا، كان يتم الانتهاء من تطوير كراسوخا-4. نحن نواجه أنواعًا جديدة من الأسلحة من العدو، ومن الواضح أننا بحاجة إلى إنشاء أنظمة حرب إلكترونية أكثر انتقائية لأن العدو يدافع عن معداته".
وشدد: "أعتقد أنه عندما سنختبر باروديست في القتال
، سنكتشف فعاليتها. يواصل الطيران الأوكراني العمل، وهناك فرصة لاختباره ".