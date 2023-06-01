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https://sputnikarabic.ae/20230601/النتائج-الرسمية-والنهائية-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077648073.html
النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية
النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية، اليوم الخميس، "النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T13:19+0000
2023-06-01T13:19+0000
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انفوجرافيك
رجب طيب أردوغان
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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وقالت اللجنة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.18 %، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرةً إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".
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انفوجرافيك, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, инфографика
انفوجرافيك, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, инфографика

النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية

13:19 GMT 01.06.2023
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية، اليوم الخميس، "النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت اللجنة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.18 %، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرةً إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".
لنتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية - سبوتنيك عربي
لنتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية - سبوتنيك عربي
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