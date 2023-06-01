https://sputnikarabic.ae/20230601/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تركيا-تعلن-رسميا-فوز-أردوغان--1077636400.html

الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان

الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية، اليوم الخميس، "النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T09:34+0000

2023-06-01T09:34+0000

2023-06-01T09:34+0000

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الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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وقالت اللجنة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.18 %، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرةً إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.

https://sputnikarabic.ae/20230530/نتنياهو-يتحدث-مع-أردوغان-ويتفقان-على-مواصلة-تعزيز-العلاقات-بين-بلديهما-1077568180.html

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