https://sputnikarabic.ae/20230601/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تركيا-تعلن-رسميا-فوز-أردوغان--1077636400.html
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية، اليوم الخميس، "النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T09:34+0000
2023-06-01T09:34+0000
2023-06-01T09:34+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
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وقالت اللجنة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.18 %، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرةً إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230530/نتنياهو-يتحدث-مع-أردوغان-ويتفقان-على-مواصلة-تعزيز-العلاقات-بين-بلديهما-1077568180.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية، اليوم الخميس، "النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت اللجنة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.18 %، فيما حصل المرشح الآخر كمال كليجدار أوغلو على 47.82%"، مشيرةً إلى أن "عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات بلغ 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا".
وفاز الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان
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