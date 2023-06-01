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https://sputnikarabic.ae/20230601/انفجار-طائرة-مسيرة-في-بيلغورود-بالقرب-من-محطة-روسنفط-للوقود-1077651579.html
انفجار طائرة مسيرة في بيلغورود وإصابة مواطنين... فيديو
انفجار طائرة مسيرة في بيلغورود وإصابة مواطنين... فيديو
أبلغ عمدة مدينة بيلغورود الروسية، اليوم الخميس، عن انفجار طائرة دون طيار في المدينة قرب محطة "روسنفط" للوقود، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T14:48+0000
2023-06-01T15:06+0000
روسيا
رصد عسكري
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ونقلت سيارة إسعاف رجلًا يشتبه في إصابته بارتجاج في الدماغ إلى مستشفى المدينة رقم 2، في حين امتنع الرجل الثاني عن تلقي العلاج في المستشفى لإصابته بجراح خفيفة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، تسلسلًا زمنيًا مفصلًا للهجوم الإرهابي الأوكراني في محاولة التسلل إلى شيبيكينو، في مقاطعة بيلغورود.واستمر القصف قرابة الساعة، بعد ذلك، في 1 يونيو في الساعة 3:57، حاول العدو الهجوم باتجاه حاجز شيبيكينو الدولي للسيارات، وقامت بالهجوم مجموعة مؤلفة من 30 مسلحا وثلاث عربات قتال مصفحة وأربع شاحنات صغيرة.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

انفجار طائرة مسيرة في بيلغورود وإصابة مواطنين... فيديو

14:48 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أبلغ عمدة مدينة بيلغورود الروسية، اليوم الخميس، عن انفجار طائرة دون طيار في المدينة قرب محطة "روسنفط" للوقود، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين.
ونقلت سيارة إسعاف رجلًا يشتبه في إصابته بارتجاج في الدماغ إلى مستشفى المدينة رقم 2، في حين امتنع الرجل الثاني عن تلقي العلاج في المستشفى لإصابته بجراح خفيفة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، تسلسلًا زمنيًا مفصلًا للهجوم الإرهابي الأوكراني في محاولة التسلل إلى شيبيكينو، في مقاطعة بيلغورود.

في ليلة 31 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/ حزيران، بدأ مسلحون أوكرانيون قصفًا مدفعيًا مكثفًا على نقطة تفتيش السيارات الدولية شيبيكينو، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. كما استهدفوا المناطق السكنية في نوفايا تافولجانكا.

واستمر القصف قرابة الساعة، بعد ذلك، في 1 يونيو في الساعة 3:57، حاول العدو الهجوم باتجاه حاجز شيبيكينو الدولي للسيارات، وقامت بالهجوم مجموعة مؤلفة من 30 مسلحا وثلاث عربات قتال مصفحة وأربع شاحنات صغيرة.
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