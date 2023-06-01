https://sputnikarabic.ae/20230601/بايدن-إقرار-مجلس-النواب-قانون-رفع-سقف-الدين-العام-خطوة-أساسية-1077625162.html

بايدن: إقرار مجلس النواب قانون رفع سقف الدين العام "خطوة أساسية"

بايدن: إقرار مجلس النواب قانون رفع سقف الدين العام "خطوة أساسية"

شكر الرئيس جو بايدن، رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وفريقه على التفاوض على اتفاق رفع سقف الدين "بحسن نية"، مضيفًا أنها خطوة حاسمة للمجلس لمنع التخلف الأول في... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T02:12+0000

2023-06-01T02:12+0000

2023-06-01T02:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

مجلس النواب الأمريكي

العالم

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وقال بايدن في بيان: "هذه الليلة، أخذ المجلس خطوة حاسمة لمنع التخلف الأول في تاريخنا وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي تحقق بجهود شاقة. هذه الاتفاقية المالية هي تفاهم بين الأحزاب. لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده. هذا مسؤولية الحكم. أود أن أشكر رئيس مجلس النواب ماكارثي وفريقه على التفاوض بحسن نية، بالإضافة إلى زعيم الأقلية حكيم جيفريز لقيادته".وأشار بايدن إلى أن الاتفاقية "هي خبر جيد للشعب الأمريكي والاقتصاد الأمريكي" حيث "تحمي الأولويات والإنجازات الرئيسية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الاستثمارات التاريخية التي تخلق وظائف جيدة في جميع أنحاء البلاد"، و"تحترم التزامي بحماية الرعاية الصحية للأمريكيين وحماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن والفقراء. وتحمي البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من العائلات العاملة والطلاب والمحاربين القدامى".وأكد الرئيس أنه:وفي وقت سابق، اليوم، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.

https://sputnikarabic.ae/20230601/مجلس-النواب-الأمريكي-يصوت-لصالح-تعليق-سقف-الدين-وتجنب-التعثر-في-السداد--1077625056.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن