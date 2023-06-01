https://sputnikarabic.ae/20230601/بلينكن-واشنطن-تدرس-اتخاذ-إجراءات-ضد-قادة-طرفي-الصراع-في-السودان-1077649837.html
بلينكن: واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد قادة طرفي الصراع في السودان
بلينكن: واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد قادة طرفي الصراع في السودان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد قادة طرفي الصراع في السودان. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T14:04+0000
2023-06-01T14:04+0000
2023-06-01T14:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم
وزير الخارجية الأمريكي
العالم
العالم العربي
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير الأمريكي على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الخميس.وأشار إلى أن طرفي الصراع في السودان، انتهكا التزاماتهما بوقف إطلاق النار، واصفًا الوضع في السودان بأنه "هش للغاية".وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.كما أكد مصدر في الجيش السوداني لوكالة "سبوتنيك" أن عدم التزام قوات الدعم السريع ببعض بنود الهدنة السابقة، المتعلقة بخروج قواتها من منازل المواطنين والمستشفيات تعتبر أبرز الأسباب لتعليق الجيش المشاركة بمفاوضات جدة.من جهته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع، أن إشارة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى استخدام "القوة المميتة" تأتي في إطار تعليق التفاوض.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230601/واشنطن-تحدد-شرطا-لاستئناف-الوساطة-بين-طرفي-الصراع-في-السودان-1077628796.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
بلينكن: واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد قادة طرفي الصراع في السودان
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد قادة طرفي الصراع في السودان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير الأمريكي على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الخميس.
وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة
تبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها، لتوضيح وجهة نظرنا بشأن أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ".
وأشار إلى أن طرفي الصراع في السودان، انتهكا التزاماتهما بوقف إطلاق النار، واصفًا الوضع في السودان بأنه "هش للغاية".
وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
كما أكد مصدر في الجيش السوداني لوكالة "سبوتنيك
" أن عدم التزام قوات الدعم السريع ببعض بنود الهدنة السابقة، المتعلقة بخروج قواتها من منازل المواطنين والمستشفيات تعتبر أبرز الأسباب لتعليق الجيش المشاركة بمفاوضات جدة.
من جهته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع، أن إشارة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى استخدام "القوة المميتة" تأتي في إطار تعليق التفاوض.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.