https://sputnikarabic.ae/20230601/بنود-خارطة-طريق-الاتحاد-الأفريقي-لتسوية-الأزمة-السودانية-1077643126.html
بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة السودانية
بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة السودانية
أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T11:40+0000
2023-06-01T11:40+0000
2023-06-01T11:40+0000
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, инфографика
بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة السودانية
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أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.