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https://sputnikarabic.ae/20230601/بنود-خارطة-طريق-الاتحاد-الأفريقي-لتسوية-الأزمة-السودانية-1077643126.html
بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة السودانية
بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة السودانية
أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, инфографика

بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة السودانية

11:40 GMT 01.06.2023
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أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.
بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة السودانية - سبوتنيك عربي
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