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https://sputnikarabic.ae/20230601/بيان-رسمي-أردوغان-مدين-لأخيه-بأكثر-من-250-ألف-دولار-1077650791.html
بيان رسمي: أردوغان مدين لأخيه بأكثر من 250 ألف دولار
بيان رسمي: أردوغان مدين لأخيه بأكثر من 250 ألف دولار
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقائمة ممتلكاته المالية والعقارية، حيث أنه يدين بأكثر من 5 ملايين ليرة (أكثر من 250 ألف دولار) لأخيه، ويمتلك شقة وأرضًا،... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T14:36+0000
2023-06-01T14:36+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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ونشرت الجريدة الرسمية الحكومية (رسمي غازيتي)، اليوم الخميس، أنه "منذ عام 2019، تقاسم أردوغان وزوجته شقة في منطقة أوسكودار في مدينة إسطنبول بقيمة 7.7 مليون ليرة تركية (370 ألف دولار)".كما يمتلك الرئيس أكثر من 1.8 مليون ليرة (أكثر من 86 ألف دولار) في حسابات في ثلاثة فروع مصرفية.كما أظهر بيان الملكية أن الرئيس التركي مدين لأخيه بما يقارب 260 ألف دولار أمريكي.ووفقًا لإعلان عام 2014، كان لدى الرئيس حسابات في ثمانية فروع مصرفية، كان أحدها لديه وديعة بقيمة 200 ألف دولار، وهذه المرة كلها بالليرة التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230530/أردوغان-يؤكد-عمله-على-الاستقرار-في-تركيا-والمنطقة-1077583905.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

بيان رسمي: أردوغان مدين لأخيه بأكثر من 250 ألف دولار

14:36 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقائمة ممتلكاته المالية والعقارية، حيث أنه يدين بأكثر من 5 ملايين ليرة (أكثر من 250 ألف دولار) لأخيه، ويمتلك شقة وأرضًا، ولديه مدخرات بالليرة التركية فقط.
ونشرت الجريدة الرسمية الحكومية (رسمي غازيتي)، اليوم الخميس، أنه "منذ عام 2019، تقاسم أردوغان وزوجته شقة في منطقة أوسكودار في مدينة إسطنبول بقيمة 7.7 مليون ليرة تركية (370 ألف دولار)".
بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 0.2 هكتار في مقاطعة ريزة على البحر الأسود منذ عام 1988.
كما يمتلك الرئيس أكثر من 1.8 مليون ليرة (أكثر من 86 ألف دولار) في حسابات في ثلاثة فروع مصرفية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
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كما أظهر بيان الملكية أن الرئيس التركي مدين لأخيه بما يقارب 260 ألف دولار أمريكي.

اسم الدائن مصطفى أردوغان، مبلغ الدين: 5 ملايين و390 ألف ليرة (أكثر من 259 ألف دولار - محرر)"، وبحسب وسائل الإعلام التركية فإننا نتحدث عن شقيق أردوغان.

ووفقًا لإعلان عام 2014، كان لدى الرئيس حسابات في ثمانية فروع مصرفية، كان أحدها لديه وديعة بقيمة 200 ألف دولار، وهذه المرة كلها بالليرة التركية.
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