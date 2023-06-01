https://sputnikarabic.ae/20230601/بيسكوف-بوتين-يتلقى-باستمرار-تقارير-حول-الوضع-في-مدينة-شيبيكينو-الروسية-1077636840.html
بيسكوف: بوتين يتلقى باستمرار تقارير حول الوضع في مدينة شيبيكينو الروسية
بيسكوف: بوتين يتلقى باستمرار تقارير حول الوضع في مدينة شيبيكينو الروسية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع ودائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة حالات الطوارئ،... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T09:43+0000
2023-06-01T09:43+0000
2023-06-01T09:43+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف للصحفيين إن "فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بالوضع حول شيبكينو، يتلقى باستمرار تقارير من الجهات المعينة، كما يتم إبلاغه مباشرة من قبل السلطات الإقليمية والبلدية في المنطقة حول التدابير اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت لأولئك الذين يرغبون".وقال حاكم مقاطعة بيلغورد، فياتشيسلاف غلادكوف، إن "إدارات المناطق والمدن في مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود تعمل على إجلاء السكان، وأنه من المستحيل القيام بذلك تحت النار".وبحسب قوله، هناك الآن قصف مكثف على المنطقة، وحياة السكان، وخاصة في شيبيكينو والقرى المجاورة، مهددة.وذكر الحاكم أنه لا يجب تداول أسماء أماكن التجمع التي "قد تكون هدفا لأولئك الذين يطلقون النار الآن على المدنيين والأطفال".واختتم غلادكوف بالقول: "بمجرد أن يهدأ القصف، سنواصل إجلاء الناس. جميع نقاط الإقامة المؤقتة جاهزة".
https://sputnikarabic.ae/20230601/مصدر-يكشف-عن-استفزاز-يعده-جهاز-الأمن-الأوكراني-باستخدام-الأطفال-1077636246.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
بيسكوف: بوتين يتلقى باستمرار تقارير حول الوضع في مدينة شيبيكينو الروسية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع ودائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة حالات الطوارئ، وسلطات بيلغورود تقدم باستمرار تقارير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في شيبيكينو.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بالوضع حول شيبكينو، يتلقى باستمرار تقارير من الجهات المعينة، كما يتم إبلاغه مباشرة من قبل السلطات الإقليمية والبلدية في المنطقة حول التدابير اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت لأولئك الذين يرغبون".
وقال حاكم مقاطعة بيلغورد، فياتشيسلاف غلادكوف، إن "إدارات المناطق والمدن في مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود تعمل على إجلاء السكان، وأنه من المستحيل القيام بذلك تحت النار".
وبحسب قوله، هناك الآن قصف مكثف على المنطقة، وحياة السكان، وخاصة في شيبيكينو والقرى المجاورة، مهددة.
وذكر الحاكم أنه لا يجب تداول أسماء أماكن التجمع التي "قد تكون هدفا لأولئك الذين يطلقون النار الآن على المدنيين والأطفال".
واختتم غلادكوف بالقول: "بمجرد أن يهدأ القصف، سنواصل إجلاء الناس. جميع نقاط الإقامة المؤقتة جاهزة".