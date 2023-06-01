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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077626112.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T06:29+0000
2023-06-01T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:29 GMT 01.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:29 GMT 01.06.2023
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
مقر العمليات في مقاطعة بيلغورود ينفي الأنباء حول اختراق القوات الأوكرانية للمنطقة
06:13 GMT
06:28 GMT 01.06.2023
06:28 GMT 01.06.2023
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سولنتسبيك" تذيب في دقائق مواقع المسلحين الأوكرانيين... فيديو
06:11 GMT
05:27 GMT 01.06.2023
وزراء خارجية "الناتو" يناقشون الوضع في أوكرانيا والقمة المقبلة خلال لقائهم في أوسلو
يناقش وزراء خارجية دول "الناتو"، خلال لقاء غير رسمي في أوسلو، اليوم الخميس، الوضع في أوكرانيا والتحضير لقمة الناتو التي ستجري في يوليو/تموز في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس.
05:26 GMT 01.06.2023
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وفلاديميروفكا بـ 29 قذيفة عيار الناتو
ذكرت ممثلية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق العسكري، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قامت خلال بضع ساعات بإطلاق 29 قذيفة عيار الناتو على دونيتسك وفلاديميروفكا.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:43 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:31 GMT
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