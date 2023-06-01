تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:29 GMT 01.06.2023
06:28 GMT 01.06.2023
06:28 GMT 01.06.2023
05:27 GMT 01.06.2023
يناقش وزراء خارجية دول "الناتو"، خلال لقاء غير رسمي في أوسلو، اليوم الخميس، الوضع في أوكرانيا والتحضير لقمة الناتو التي ستجري في يوليو/تموز في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس.
05:26 GMT 01.06.2023
ذكرت ممثلية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق العسكري، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قامت خلال بضع ساعات بإطلاق 29 قذيفة عيار الناتو على دونيتسك وفلاديميروفكا.