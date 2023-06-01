https://sputnikarabic.ae/20230601/خبير-هناك-شروط-لمشاركة-سيف-القذافي-وحفتر-في-الانتخابات-الرئاسية--1077649687.html
خبير: هناك شروط لمشاركة سيف القذافي وحفتر في الانتخابات الرئاسية
خبير: هناك شروط لمشاركة سيف القذافي وحفتر في الانتخابات الرئاسية
نناقش في هذه الحلقة: البنتاغون يرسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ سيف الإسلام القذافي وحفتر يترشحان لسباق الرئاسة في ليبيا؛ نتائج استئناف العلاقات... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T14:03+0000
2023-06-01T14:03+0000
2023-06-01T14:03+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: هناك شروط لمشاركة سيف القذافي وحفتر في الانتخابات الرئاسية
خبير: هناك شروط لمشاركة سيف القذافي وحفتر في الانتخابات الرئاسية
سيتمكن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، من الترشح لمنصب رئيس ليبيا في الانتخابات العامة المقبلة، حيث توصلت لجنة 6 + 6 المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى توافق حول واحدة من أكثر القضايا الخلافية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهي مشاركة عسكريين محترفين في الانتخابات.حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأفريقي، إدريس حميد لـ "حصاد الأسبوع:خبير: مهما أرسلت واشنطن أسلحة لكييف لن تنتصر على موسكوأعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل الخلافات حول الدين العام للبلاد.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: هناك شروط لمشاركة سيف القذافي وحفتر في الانتخابات الرئاسية
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: البنتاغون يرسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ سيف الإسلام القذافي وحفتر يترشحان لسباق الرئاسة في ليبيا؛ نتائج استئناف العلاقات المصرية الإيرانية على المنطقة؛ اجتماع وزراء خارجية بريكس في أفريقيا.
سيتمكن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، من الترشح لمنصب رئيس ليبيا في الانتخابات العامة المقبلة، حيث توصلت لجنة 6 + 6 المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى توافق حول واحدة من أكثر القضايا الخلافية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهي مشاركة عسكريين محترفين في الانتخابات.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأفريقي، إدريس حميد لـ "حصاد الأسبوع:
ليبيا تعاني من أزمة سياسية، لذلك لا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يجد طريقه للتنفيذ ما لم يكن هناك ضغط دولي، لأن العملية ليست ناضجة، وأيضا توفير البيئة الأمنية ولا سيما أن السلاح منتشر ولا بد من ضمان القبول بمخرجات 6+6، وأيضا القبول بالذهاب إلى الانتخابات والقبول بنتائج الانتخابات التي بهذه الطريقة يمكن لسيف الإسلام أن يترشح وخليفة حفتر أيضا.
خبير: مهما أرسلت واشنطن أسلحة لكييف لن تنتصر على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل الخلافات حول الدين العام للبلاد.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد لـ"حصاد الأسبوع":
بما أن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي في هذا الصراع فحتما ستستمر بإرسال الأسلحة حتى آخر أوكراني وهم لا يخفون هذا الأمر، وتدّعي أنها لا تنتهك حقوق الإنسان من خلال شعارات مزيفة، بينما نشاهد ماذا فعلت في كثير من مناطق العالم بما في ذلك أوكرانيا، ولكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأن روسيا لديها إمكانيات عسكرية ضخمة.
التفاصيل في الملف الصوتي....