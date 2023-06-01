https://sputnikarabic.ae/20230601/دراسة-حديثة-تحذر-من-خطر-كبير-يهدد-عقل-الإنسان--1077626894.html
دراسة حديثة تحذر من خطر كبير يهدد عقل الإنسان
دراسة حديثة تحذر من خطر كبير يهدد عقل الإنسان
يؤدي التناول المفرط في تناول الملح إلى تسريع عملية الإصابة بالخرف، إضافة إلى تسببه في اضطرابات معرفية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T06:24+0000
2023-06-01T06:24+0000
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جاء ذلك وفقا لدراسة يابانية توصلت إلى أن الإفراط في تناول ملح الطعام يؤثر على بروتين يحمل اسم "تاو" وهو يقوم بدور رئيسي في مرض فقدان الذاكرة أو الخرف، حسبما ذكر موقع "بريتش فارماكولوجي كل سوسيتي".واعتمدت الدراسة على الربط بين نسب استهلاك الملح ومستوى ضغط الدم وعلاقتهما بضعف الإدراك وتوصلت إلى أن هناك علاقة بين الأمور الثلاثة.فتناول الملح يؤدي لارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر بدوره على اثنين من الهرمونات لهما دور فيما يعرف بـ "السمية العصبية".ولفت الموقع إلى أن الدراسة الجديدة استخدمت التجارب الكيميائية والسلوكية العصبية، مشيرة إلى أن نتائجها يمكن أن تقود لتطوير أنواع جديدة من العقاقير الفعالة في علاج الخرف.كما كشفت التجارب على الحيوانات أن خفض ضغط الدم المرتبط بتناول ملح الطعام نتج عنه تحسن وظائف الذاكرة ووظائف أخرى للجهاز العصبي.يذكر أن الخرف هو مرض ينتج عن تراجع القدرات المعرفية للإنسان مثل التفكير والقدرة على تذكر الأشياء وهو من الأمراض المنتشرة خاصة في اليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230302/منتج-يستخدمه-الكثيرون-لفائدته-الصحية-أثبت-أنه-يسبب-جلطات-قلبية-ودماغية-1074220417.html
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منوعات, الصحة, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصحة, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, الأخبار
دراسة حديثة تحذر من خطر كبير يهدد عقل الإنسان
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يؤدي التناول المفرط في تناول الملح إلى تسريع عملية الإصابة بالخرف، إضافة إلى تسببه في اضطرابات معرفية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.
جاء ذلك وفقا لدراسة يابانية توصلت إلى أن الإفراط في تناول ملح الطعام يؤثر على بروتين يحمل اسم "تاو" وهو يقوم بدور رئيسي في مرض فقدان الذاكرة أو الخرف، حسبما ذكر
موقع "بريتش فارماكولوجي كل سوسيتي".
واعتمدت الدراسة على الربط بين نسب استهلاك الملح
ومستوى ضغط الدم وعلاقتهما بضعف الإدراك وتوصلت إلى أن هناك علاقة بين الأمور الثلاثة.
فتناول الملح يؤدي لارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر بدوره على اثنين من الهرمونات لهما دور فيما يعرف بـ "السمية العصبية".
ولفت الموقع إلى أن الدراسة الجديدة استخدمت التجارب
الكيميائية والسلوكية العصبية، مشيرة إلى أن نتائجها يمكن أن تقود لتطوير أنواع جديدة من العقاقير الفعالة في علاج الخرف.
كما كشفت التجارب على الحيوانات أن خفض ضغط الدم المرتبط بتناول ملح الطعام نتج عنه تحسن وظائف الذاكرة
ووظائف أخرى للجهاز العصبي.
يذكر أن الخرف هو مرض ينتج عن تراجع القدرات المعرفية للإنسان مثل التفكير والقدرة على تذكر الأشياء وهو من الأمراض المنتشرة خاصة في اليابان.