https://sputnikarabic.ae/20230601/رئيس-أذربيجان-يشكر-هرتسوغ-على-تزويد-إسرائيل-بلاده-بالأسلحة-1077627821.html

رئيس أذربيجان يشكر هرتسوغ على تزويد إسرائيل بلاده بالأسلحة

رئيس أذربيجان يشكر هرتسوغ على تزويد إسرائيل بلاده بالأسلحة

أشاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالتعاون الدفاعي بين بلاده وإسرائيل. 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T06:57+0000

2023-06-01T06:57+0000

2023-06-01T06:57+0000

إيران

أخبار إيران

أذربيجان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064446348_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_796aa28becf84111888634a22e3bd04d.jpg

وقال علييف، خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في باكو، إن "افتتاح سفارة أذربيجان في تل أبيب في شهر مارس/ آذار الماضي خلق المزيد من الفرص لتفاعل أوثق"، مشيدا بالتعاون الدفاعي بين البلدين.وأشار أن باكو "حصلت على معدات إسرائيلية حديثة في هذا المجال لسنوات عديدة، مما يساعدنا على تحديث قدرتنا الدفاعية، والقدرة على حماية دولتنا وقيمنا ومصلحتنا الوطنية، وسلامتنا الإقليمية".وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، ذكرت أن "كل من إسرائيل وأذربيجان ترتبطان بتحالف استراتيجي منذ ما يزيد عن عشرين عاما مضت، وأن تل أبيب تمد باكو بشحنات أسلحة كبيرة".وأفادت بأن طائرات شحن أذربيجانية هبطت وأقلعت لما يزيد عن 92 مرة في مطار "عوفدا" العسكري جنوبي إسرائيل، خلال السنوات السبع الأخيرة، لنقل الذخائر من إسرائيل إلى أذربيجان، مقابل شحنات النفط الأذربيجانية.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه شهد هبوط طائرة أذربيجانية من نوع (إيليوشن -76) في مطار عوفدا العسكري، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، باعتباره المطار الوحيد المرخص والمسموح بنقل مواد متفجرة منه وإليه، في وقت عادت الطائرة نفسها نحو الشمال الشرقي إلى فوق الأجواء التركية، ومنها إلى قاعدتها في العاصمة الأذربيجانية، باكو.وأشارت إلى أن إسرائيل باعت أسلحة وذخائر إلى أذربيجان بمليارات الدولارات مقابل النفط، وهي الدولة التي لها حدود مشتركة مع إيران، بزعم توفير موطئ قدم قريب من إيران، لافتة إلى هبوط ما يزيد عن 92 رحلة جوية لطائرات شحن أذربيجانية تابعة لشركة "سيلكوي" الأذربيجانية، في مطار عوفدا العسكري، وذلك طوال السنوات السبع الماضية.يشار إلى أنه في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إجراء ترتيبات وتحضيرات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل؛ وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات في عام 1992.وتعد أذربيجان أكبر مزود للنفط لإسرائيل؛ حيث تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية وجود حدود ممتدة لأذربيجان مع إيران.وتعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى باكو، هي الخطوة الأخيرة في توسيع مستمر وعلني جدا للعلاقات الثنائية مع أذربيجان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20230530/الرئيس-الإسرائيلي-قبل-سفره-إلى-أذربيجان-سنناقش-مسألة-النفوذ-الإيراني-المزعزع-للاستقرار-1077580473.html

https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إسرائيل-وأذربيجان-تبدآن-عهدا-جديدا-في-العلاقات-الاستراتيجية--1076107626.html

https://sputnikarabic.ae/20230331/إيران-إسرائيل-تسعى-لتحويل-أذربيجان-إلى-مصدر-تهديد-لأمننا-القومي-1075373313.html

إيران

أخبار إيران

أذربيجان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أذربيجان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار