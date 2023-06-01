"رقصة السلم والحرب"... ولي عهد الأردن يؤدي "الدحية" ويثير تفاعلا
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
أثار ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقاطع فيديو له أثناء أدائه "الدحيًة"، خلال حفل عشاء في الديوان الملكي.
وارتدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال حفل العشاء، اللباس العربي التراثي، المكون من شماغ أحمر قرمزي اللون أو المنديل الأبيض، والثوب الأردني ويعتليه النصية أو الجُبة، من ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبة باللون الذهبي.
شاهد | ولي العهد يشارك في الدحية في حفل العشاء المقام بمضارب بني هاشم بمناسبة زفافه#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/lYkZnMz9Nv— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 31, 2023
وعلى هامش مأدبة العشاء، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، وأضاف أن "الأردنيين اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".
عريسنا الغالي الأمير حسين يشارك في الدحية في حفل العشاء المقام بمضارب بني هاشم بمناسبة زفافه🇯🇴❤️🎉🇯🇴🎊♥️🇯🇴#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد ♥️🇯🇴🎊🇯🇴🇯🇴🇯🇴❤️🎉🇯🇴🎊#زفاف_ولي_العهد pic.twitter.com/RpzbOwrPMa— منال الحماد بني صخر (@pW3FbIMCn3MY7zu) May 31, 2023
وأهدى الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسين بن عبدالله، سيفا من سيوف بني هاشم، وذلك خلال مأدبة العشاء التي حضرها قرابة 4 آلاف مدعو.
12 يونيو 2019, 05:35 GMT
وشارك عدد من الفنانين الأردنيين في حفل مأدبة العشاء الذي أقيم في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي، احتفالًا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.