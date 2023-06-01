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"رقصة السلم والحرب"... ولي عهد الأردن يؤدي "الدحية" ويثير تفاعلا
"رقصة السلم والحرب"... ولي عهد الأردن يؤدي "الدحية" ويثير تفاعلا
أثار ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقاطع فيديو له أثناء أدائه "الدحيًة"، خلال حفل عشاء في الديوان... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T06:26+0000
2023-06-01T06:26+0000
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وارتدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال حفل العشاء، اللباس العربي التراثي، المكون من شماغ أحمر قرمزي اللون أو المنديل الأبيض، والثوب الأردني ويعتليه النصية أو الجُبة، من ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبة باللون الذهبي.وعلى هامش مأدبة العشاء، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، وأضاف أن "الأردنيين اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".وأهدى الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسين بن عبدالله، سيفا من سيوف بني هاشم، وذلك خلال مأدبة العشاء التي حضرها قرابة 4 آلاف مدعو.وشارك عدد من الفنانين الأردنيين في حفل مأدبة العشاء الذي أقيم في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي، احتفالًا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20190612/عيد-زواج-ملك-الأردن-رانيا-ملكة-1041619439.html
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أحداث الأردن, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"رقصة السلم والحرب"... ولي عهد الأردن يؤدي "الدحية" ويثير تفاعلا

06:26 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أثار ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقاطع فيديو له أثناء أدائه "الدحيًة"، خلال حفل عشاء في الديوان الملكي.
وارتدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال حفل العشاء، اللباس العربي التراثي، المكون من شماغ أحمر قرمزي اللون أو المنديل الأبيض، والثوب الأردني ويعتليه النصية أو الجُبة، من ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبة باللون الذهبي.
وعلى هامش مأدبة العشاء، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، وأضاف أن "الأردنيين اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".
وأهدى الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسين بن عبدالله، سيفا من سيوف بني هاشم، وذلك خلال مأدبة العشاء التي حضرها قرابة 4 آلاف مدعو.
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وشارك عدد من الفنانين الأردنيين في حفل مأدبة العشاء الذي أقيم في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي، احتفالًا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
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