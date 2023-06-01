https://sputnikarabic.ae/20230601/ريابكوف-لافروف-يخطط-للقاء-وزير-الخارجية-السعودي-على-هامش-الاجتماع-الوزاري-لمجموعة-بريكس-1077637486.html
ريابكوف: لافروف يخطط للقاء وزير الخارجية السعودي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"
ريابكوف: لافروف يخطط للقاء وزير الخارجية السعودي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T09:52+0000
2023-06-01T09:52+0000
2023-06-01T10:40+0000
روسيا
العالم العربي
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وأشار نائب الوزير إلى أنه "تتم مناقشة قضية توسيع بريكس منذ بعض الوقت...الآن ليس الوقت الذي نتحدث فيه عن مرشحين معينين. سيجتمع الوزراء على الهامش. الوزير (وزير الخارجية السعودي فيصل) بن فرحان موجود هنا أيضًا في كيب تاون، ومن المقرر عقد اجتماع مع لافروف".وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحدة منهم. نحن ندعم ترشيحهم دون قيد أو شرط وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية تطوير المعايير لقبول الأعضاء الجدد".
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روسيا, العالم العربي
ريابكوف: لافروف يخطط للقاء وزير الخارجية السعودي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"
09:52 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس".
وأشار نائب الوزير إلى أنه "تتم مناقشة قضية توسيع بريكس منذ بعض الوقت...الآن ليس الوقت الذي نتحدث فيه عن مرشحين معينين. سيجتمع الوزراء على الهامش. الوزير (وزير الخارجية السعودي فيصل) بن فرحان موجود هنا أيضًا في كيب تاون، ومن المقرر عقد اجتماع مع لافروف".
وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحدة منهم. نحن ندعم ترشيحهم دون قيد أو شرط وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية تطوير المعايير لقبول الأعضاء الجدد".