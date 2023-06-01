https://sputnikarabic.ae/20230601/زفاف-ولي-العهد-الأردني-الأمير-الحسين-بن-عبد-الله-الثاني-1077650577.html

زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني... صور وفيديو

زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني... صور وفيديو

احتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بعقد قرانه على عروسه، رجوة خالد آل سيف، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان. 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T14:23+0000

2023-06-01T14:23+0000

2023-06-01T15:42+0000

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واحتفل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بعقد قرانه مرتديا بدلة عسكرية، مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها والده حفل زفافه.بينما حضرت العروس، رجوة خالد آل سيف، إلى موقع الزفاف، وهي بداخل سيارة "رولز رويس" من إنتاج عام 1967، والتي صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف.وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ أحمد الخلايلة، وذلك بحضور الشهود، وأفراد من الأسرة الهاشمية وعائلة العروس، رجوة خالد آل سيف.وعقب الإعلان عن عقد قران ولي العهد الأردني، صدر أمر ملكي بمنح، رجوة خالد آل سيف، لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة".كما هنأ الديوان الملكي الهاشمي، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، وكتب في تهنئته: "نسأل المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته".وبعد عقد قرانهما، غادر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة الحسين، قصر زهران، وهم محاطين بالموكب الأحمر، متجهين قصر الحسينية، واستقلا سيارة سيارة "رينج روفر" طراز عام 1984.وحضر حفل الزفاف، ما يقرب من 150 شخصا، من بينهم أفراد العائلة الهاشمية، وقادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول عربية وأجنبية.وكان من بين الضيوف المدعوين إلى عقد قران ولي العهد الأردني، نظيره البريطاني، الأمير وليام، وزوجته، كيت ميدلتون، وجيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.كما حضر حفل الزفاف، انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وابنتهما آية السيسي.وحرصت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الحضور على حفل الزفاف. وبمناسبة عقد قران نجله، قرر ملك الأردن، عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، أن يمنحه هدية خاصة، وهي عبارة عن سيف نسخة طبق الأصل من سيف مؤسس الأردن الملك عبد الله الأول،، الذي تم صنعه في الحجاز عام 1916.واحتفلت شوارع العاصمة الأردنية عمان، بزفاف ولي العهد الأردني.وفي يوم الاثنين الموافق 29 مايو/ أيار الماضي، أحيا عدد من الفنانين العرب، من بينهم الفنان المصري، تامر حسني، حفلا مجانيا في استاد عمان الدولي، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني.وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، احتفل في شهر مارس/ آذار الماضي، بزفاف ابنته، الأميرة إيمان، وذلك في قصر "بيت الأردن".وحضر الحفل أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، إلى جانب أمراء وأميرات، وضيوف مقربين من العائلة المالكة، مثل عقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

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ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن