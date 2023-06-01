https://sputnikarabic.ae/20230601/زيلينسكي-يحث-الغرب-على-تسريع-إرسال-باتريوت---1077641659.html
زيلينسكي يحث الغرب على تسريع إرسال "باتريوت"
زيلينسكي يحث الغرب على تسريع إرسال "باتريوت"
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T11:27+0000
2023-06-01T11:27+0000
2023-06-01T11:27+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال زيلينسكي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، اليوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام".وعقدت القمة الأولى بهذه الصيغة في العاصمة التشيكية براغ، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي أعلن عنها البيت الأبيض، تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أن "قيمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تقدر بـ300 مليون دولار، وهي مخصصة لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن أراضيها".وأضاف البيان أن "حزمة المساعدة الأمنية تشمل مدفعية وأنظمة مضادة للدروع وذخيرة، بما في ذلك عشرات الملايين من طلقات الذخيرة للأسلحة الصغيرة".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يحث الغرب على تسريع إرسال "باتريوت"
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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "لتقريب نهاية الأعمال العسكرية".
وقال زيلينسكي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، اليوم الخميس: "إن سرعة التدجج بهاتين المجموعتين (باتريوت والمقاتلات) ستسرع حرفيا من إرساء السلام".
وبدأت القمة الثانية للمجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، في 1 يونيو/ حزيران، وجمعت مشاركين من 47 دولة، كما حضر الحدث رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وعقدت القمة الأولى بهذه الصيغة في العاصمة التشيكية براغ، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي أعلن عنها البيت الأبيض، تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية
أن "قيمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تقدر بـ300 مليون دولار، وهي مخصصة لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن أراضيها".
وأضاف البيان أن "حزمة المساعدة الأمنية تشمل مدفعية وأنظمة مضادة للدروع وذخيرة، بما في ذلك عشرات الملايين من طلقات الذخيرة للأسلحة الصغيرة".