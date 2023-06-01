https://sputnikarabic.ae/20230601/ستولتينبرغ-أبواب-الناتو-مفتوحة-لأوكرانيا-1077654327.html
ستولتينبرغ: أبواب الناتو "مفتوحة" لأوكرانيا
ستولتينبرغ: أبواب الناتو "مفتوحة" لأوكرانيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في أوسلو، أن "الناتو" يناقش حاليًا بنشاط أمن أوكرانيا في فترة ما بعد... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T16:11+0000
2023-06-01T16:11+0000
2023-06-01T16:11+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وشدد الأمين العام على أنه "بما أن الاجتماع كان غير رسمي، فلم يتم اتخاذ قرارات خلال أحداثه".وأضاف ستولتنبرغ، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان ينبغي تقديم ضمانات أمنية إلى كييف: "لكن في نهاية الحرب، نحتاج إلى ضمان اتفاقيات معينة تضمن أمن أوكرانيا في المستقبل، لضمان ألا يكون ذلك مجرد فترة راحة للإجراءات العسكرية الروسية في أوكرانيا".وأردف ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بدعم عسكري طويل الأمد، وبرامج متعددة السنوات، كما ناقشنا بالفعل، والنظر أيضًا في إطار عمل لتقديم ضمانات حتى لا يتمكن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) من مهاجمة أوكرانيا مرة أخرى".وأشار ستولتنبرغ إلى أنه "قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، فإن مشاورات الحلفاء ضرورية".في اجتماع اليوم، أنا متأكد تمامًا من أن السؤال الرئيسي، في قمة فيلنيوس الشهر المقبل، سيكون كيفية مواصلة وتطوير الدعم العسكري الملموس لأوكرانيا بالمعدات والذخيرة وقطع الغيار، وكل ما هو ضروري لتمكينهم من تحرير المزيد من الأراضي.وقال ستولتنبرغ: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية، هذا ما نركز عليه كل يوم، الأوكرانيون يطلبون المزيد، وسوف نحشد المزيد من الدعم". ووفقًا له، فإن الإصلاحات الطويلة المدى والانتقال إلى معايير الناتو لأوكرانيا "قد لا يكون مهامًا عاجلة، لكنه مهم، فهو يرسل إشارة لالتزامات طويلة الأجل (الناتو لأوكرانيا)".
https://sputnikarabic.ae/20230601/وزير-خارجية-هنغاريا-الناتو-يوهم-أوكرانيا-بوعود-غير-قابلة-للتطبيق-1077645294.html
https://sputnikarabic.ae/20230601/وزيرة-الخارجية-الألمانية-قبول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-أمر-مستحيل-أثناء-الصراع-1077636103.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا
ستولتينبرغ: أبواب الناتو "مفتوحة" لأوكرانيا
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في أوسلو، أن "الناتو" يناقش حاليًا بنشاط أمن أوكرانيا في فترة ما بعد الصراع لضمان عدم استئناف الصراع.
وشدد الأمين العام على أنه "بما أن الاجتماع كان غير رسمي، فلم يتم اتخاذ قرارات خلال أحداثه".
لقد كان اجتماعا غير رسمي ولم نتخذ أي قرارات، الحروب لا يمكن التنبؤ بها، لا أحد يستطيع التنبؤ كيف ومتى ستنتهي.
وأضاف ستولتنبرغ، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان ينبغي تقديم ضمانات أمنية إلى كييف: "لكن في نهاية الحرب، نحتاج إلى ضمان اتفاقيات معينة تضمن أمن أوكرانيا في المستقبل، لضمان ألا يكون ذلك مجرد فترة راحة للإجراءات العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأردف ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بدعم عسكري طويل الأمد، وبرامج متعددة السنوات، كما ناقشنا بالفعل، والنظر أيضًا في إطار عمل لتقديم ضمانات حتى لا يتمكن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) من مهاجمة أوكرانيا مرة أخرى".
تفاصيل كيفية القيام بذلك، وما هي الآليات التي ستكون عليها، لم تُحدد بعد، لكن الفكرة هي منع التاريخ من تكرار نفسه... هذه هي المهمة، ونحن نناقشها.
وأشار ستولتنبرغ إلى أنه "قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، فإن مشاورات الحلفاء ضرورية".
أجرينا محادثة عامة حول كيفية تحقيق التفاهم المتبادل والمضي قدمًا أولًا، يتفق الجميع على أن أبواب "الناتو" مفتوحة وأن أوكرانيا ستصبح عضوًا... كان هناك أيضًا تأكيد على الحاجة إلى التركيز على المهام العاجلة، لضمان توفير الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا.
أهم شيء بالنسبة لحلف الناتو وأوكرانيا هو "ضمان انتصار أوكرانيا"، ونحن نقدم مستوى غير مسبوق من الدعم.
في اجتماع اليوم، أنا متأكد تمامًا من أن السؤال الرئيسي، في قمة فيلنيوس الشهر المقبل، سيكون كيفية مواصلة وتطوير الدعم العسكري الملموس لأوكرانيا بالمعدات والذخيرة وقطع الغيار، وكل ما هو ضروري لتمكينهم من تحرير المزيد من الأراضي.
وقال ستولتنبرغ: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية، هذا ما نركز عليه كل يوم، الأوكرانيون
يطلبون المزيد، وسوف نحشد المزيد من الدعم". ووفقًا له، فإن الإصلاحات الطويلة المدى والانتقال إلى معايير الناتو لأوكرانيا "قد لا يكون مهامًا عاجلة، لكنه مهم، فهو يرسل إشارة لالتزامات طويلة الأجل (الناتو لأوكرانيا)".