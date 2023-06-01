https://sputnikarabic.ae/20230601/سفن-الأسطول-الشمالي-1077658664.html
سفن الأسطول الشمالي
سفن الأسطول الشمالي
تحتفل القوات البحرية الروسية اليوم، الأول من شهر يونيو/ حزيران، بيوم الأسطول الشمالي، الذي تم تأسيسه عام 1933. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T19:02+0000
2023-06-01T19:02+0000
2023-06-01T19:02+0000
وسائط متعددة
رصد عسكري
انفوجرافيك
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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وأعد فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول أهم سفن الأسطول الشمالي وخصائصها الفنية.شاهد أيضا - سفن أسطول البلطيق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, انفوجرافيك, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика
رصد عسكري, انفوجرافيك, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика
سفن الأسطول الشمالي
تابعنا عبر
تحتفل القوات البحرية الروسية اليوم، الأول من شهر يونيو/ حزيران، بيوم الأسطول الشمالي، الذي تم تأسيسه عام 1933.
وأعد فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول أهم سفن الأسطول الشمالي وخصائصها الفنية.