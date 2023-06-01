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https://sputnikarabic.ae/20230601/سفن-الأسطول-الشمالي-1077658664.html
سفن الأسطول الشمالي
سفن الأسطول الشمالي
تحتفل القوات البحرية الروسية اليوم، الأول من شهر يونيو/ حزيران، بيوم الأسطول الشمالي، الذي تم تأسيسه عام 1933. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
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وأعد فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول أهم سفن الأسطول الشمالي وخصائصها الفنية.شاهد أيضا - سفن أسطول البلطيق
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رصد عسكري, انفوجرافيك, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика
رصد عسكري, انفوجرافيك, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика

سفن الأسطول الشمالي

19:02 GMT 01.06.2023
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تحتفل القوات البحرية الروسية اليوم، الأول من شهر يونيو/ حزيران، بيوم الأسطول الشمالي، الذي تم تأسيسه عام 1933.
وأعد فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا حول أهم سفن الأسطول الشمالي وخصائصها الفنية.
شاهد أيضا - سفن أسطول البلطيق
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