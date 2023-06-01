https://sputnikarabic.ae/20230601/سيارة-تحلق-في-الهواء-على-الطريق-السريع-في-ولاية-جورجيا-الأمريكية-فيديو-1077646232.html
سيارة تحلق في الهواء على الطريق السريع في ولاية جورجيا الأمريكية... فيديو
سيارة تحلق في الهواء على الطريق السريع في ولاية جورجيا الأمريكية... فيديو
سجلت كاميرا شرطة مقاطعة لاوندس في ولاية جورجيا الأمريكية، لحظة انطلقت فيها سيارة وسارت على منحدر شاحنة سحب سيارات وحلّقت في الهواء. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T13:03+0000
2023-06-01T13:03+0000
2023-06-01T13:03+0000
مجتمع
نادي الفيديو
حوادث
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ويظهر الفيديو كيف تدحرجت السيارة ثلاث مرات على الأقل، واصطدمت بسيارة أخرى، قبل أن تتوقف، مع قطع أجزاء من السيارة وتناثرت عبر الطريق السريع.ورد أن الشرطة كانت ترد على حادث منفصل على الطريق السريع عندما التقطت كاميرا للجسم لقطات لسيارات تسير في الاتجاه المعاكس.وبحسب الشرطة، أصيبت سائقة السيارة بجروح خطيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, حوادث
سيارة تحلق في الهواء على الطريق السريع في ولاية جورجيا الأمريكية... فيديو
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سجلت كاميرا شرطة مقاطعة لاوندس في ولاية جورجيا الأمريكية، لحظة انطلقت فيها سيارة وسارت على منحدر شاحنة سحب سيارات وحلّقت في الهواء.
ويظهر الفيديو كيف تدحرجت السيارة ثلاث مرات على الأقل، واصطدمت بسيارة أخرى، قبل أن تتوقف، مع قطع أجزاء من السيارة وتناثرت عبر الطريق السريع.
ورد أن الشرطة كانت ترد على حادث منفصل على الطريق السريع عندما التقطت كاميرا للجسم لقطات لسيارات تسير في الاتجاه المعاكس.
وبحسب الشرطة، أصيبت سائقة السيارة بجروح خطيرة.