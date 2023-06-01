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https://sputnikarabic.ae/20230601/سيارة-تحلق-في-الهواء-على-الطريق-السريع-في-ولاية-جورجيا-الأمريكية-فيديو-1077646232.html
سيارة تحلق في الهواء على الطريق السريع في ولاية جورجيا الأمريكية... فيديو
سيارة تحلق في الهواء على الطريق السريع في ولاية جورجيا الأمريكية... فيديو
سجلت كاميرا شرطة مقاطعة لاوندس في ولاية جورجيا الأمريكية، لحظة انطلقت فيها سيارة وسارت على منحدر شاحنة سحب سيارات وحلّقت في الهواء. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T13:03+0000
2023-06-01T13:03+0000
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ويظهر الفيديو كيف تدحرجت السيارة ثلاث مرات على الأقل، واصطدمت بسيارة أخرى، قبل أن تتوقف، مع قطع أجزاء من السيارة وتناثرت عبر الطريق السريع.ورد أن الشرطة كانت ترد على حادث منفصل على الطريق السريع عندما التقطت كاميرا للجسم لقطات لسيارات تسير في الاتجاه المعاكس.وبحسب الشرطة، أصيبت سائقة السيارة بجروح خطيرة.
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نادي الفيديو, حوادث
نادي الفيديو, حوادث

سيارة تحلق في الهواء على الطريق السريع في ولاية جورجيا الأمريكية... فيديو

13:03 GMT 01.06.2023
© AP Photo / PERINA LUDEKحادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك
حادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / PERINA LUDEK
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سجلت كاميرا شرطة مقاطعة لاوندس في ولاية جورجيا الأمريكية، لحظة انطلقت فيها سيارة وسارت على منحدر شاحنة سحب سيارات وحلّقت في الهواء.
ويظهر الفيديو كيف تدحرجت السيارة ثلاث مرات على الأقل، واصطدمت بسيارة أخرى، قبل أن تتوقف، مع قطع أجزاء من السيارة وتناثرت عبر الطريق السريع.
ورد أن الشرطة كانت ترد على حادث منفصل على الطريق السريع عندما التقطت كاميرا للجسم لقطات لسيارات تسير في الاتجاه المعاكس.
وبحسب الشرطة، أصيبت سائقة السيارة بجروح خطيرة.
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