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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/عسكري-روسي-يفجر-مركبة-مسيرة-ودبابة-أوكرانية-فيديو-1077629085.html
عسكري روسي يفجر مركبة مسيرة ودبابة أوكرانية... فيديو
عسكري روسي يفجر مركبة مسيرة ودبابة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات الهندسة والقوات المحمولة جواً لإزالة الألغام وتدمير مركبات مسيرة ودبابة معادية خلال معركة مع مسلحين... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T07:43+0000
2023-06-01T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في إحدى المعارك، استخدم الأوكرانيون مركبة مسيرة بعجلات مع لغم مضاد للدبابات، وكان من المفترض أن تسير بهدوء وتفجر المقاتلين الروس، ومع ذلك، فقد علقت على طريق ريفي.فجر الرقيب ألكسندر بافلينكو المركبة المسيرة بعبوة ناسفة. وبالمثل، دمر دبابة محطمة تم اكتشافها بمساعدة طائرة مسيرة بالقرب من مواقع المسلحين الأوكرانيين.وقال بافلينكو: "لعب الأدرينالين دوره، لم أفكر في الخوف. نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع. نبدأ بشكل أسرع، وننتهي بشكل أسرع".
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رصد عسكري
رصد عسكري

عسكري روسي يفجر مركبة مسيرة ودبابة أوكرانية... فيديو

07:43 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورجندي من اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Alexander Galperin
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات الهندسة والقوات المحمولة جواً لإزالة الألغام وتدمير مركبات مسيرة ودبابة معادية خلال معركة مع مسلحين أوكرانيين حاولوا دون جدوى اختراق دفاعات القوات الجوية.
في إحدى المعارك، استخدم الأوكرانيون مركبة مسيرة بعجلات مع لغم مضاد للدبابات، وكان من المفترض أن تسير بهدوء وتفجر المقاتلين الروس، ومع ذلك، فقد علقت على طريق ريفي.
فجر الرقيب ألكسندر بافلينكو المركبة المسيرة بعبوة ناسفة. وبالمثل، دمر دبابة محطمة تم اكتشافها بمساعدة طائرة مسيرة بالقرب من مواقع المسلحين الأوكرانيين.
وقال بافلينكو: "لعب الأدرينالين دوره، لم أفكر في الخوف. نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع. نبدأ بشكل أسرع، وننتهي بشكل أسرع".
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