https://sputnikarabic.ae/20230601/عسكري-روسي-يفجر-مركبة-مسيرة-ودبابة-أوكرانية-فيديو-1077629085.html
عسكري روسي يفجر مركبة مسيرة ودبابة أوكرانية... فيديو
عسكري روسي يفجر مركبة مسيرة ودبابة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات الهندسة والقوات المحمولة جواً لإزالة الألغام وتدمير مركبات مسيرة ودبابة معادية خلال معركة مع مسلحين... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T07:43+0000
2023-06-01T07:43+0000
2023-06-01T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في إحدى المعارك، استخدم الأوكرانيون مركبة مسيرة بعجلات مع لغم مضاد للدبابات، وكان من المفترض أن تسير بهدوء وتفجر المقاتلين الروس، ومع ذلك، فقد علقت على طريق ريفي.فجر الرقيب ألكسندر بافلينكو المركبة المسيرة بعبوة ناسفة. وبالمثل، دمر دبابة محطمة تم اكتشافها بمساعدة طائرة مسيرة بالقرب من مواقع المسلحين الأوكرانيين.وقال بافلينكو: "لعب الأدرينالين دوره، لم أفكر في الخوف. نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع. نبدأ بشكل أسرع، وننتهي بشكل أسرع".
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
عسكري روسي يفجر مركبة مسيرة ودبابة أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدات الهندسة والقوات المحمولة جواً لإزالة الألغام وتدمير مركبات مسيرة ودبابة معادية خلال معركة مع مسلحين أوكرانيين حاولوا دون جدوى اختراق دفاعات القوات الجوية.
في إحدى المعارك، استخدم الأوكرانيون مركبة مسيرة بعجلات مع لغم مضاد للدبابات، وكان من المفترض أن تسير بهدوء وتفجر المقاتلين الروس، ومع ذلك، فقد علقت على طريق ريفي.
فجر الرقيب ألكسندر بافلينكو المركبة المسيرة بعبوة ناسفة. وبالمثل، دمر دبابة محطمة تم اكتشافها بمساعدة طائرة مسيرة بالقرب من مواقع المسلحين الأوكرانيين.
وقال بافلينكو: "لعب الأدرينالين دوره، لم أفكر في الخوف. نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع. نبدأ بشكل أسرع، وننتهي بشكل أسرع".