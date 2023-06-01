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https://sputnikarabic.ae/20230601/فيفا-يشيد-بازدهار-كرة-القدم-النسائية-في-السعودية-1077640462.html
"فيفا" يشيد بازدهار كرة القدم النسائية في السعودية
"فيفا" يشيد بازدهار كرة القدم النسائية في السعودية
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن "كرة القدم للسيدات تزدهر في السعودية، وأن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي دﺧل في ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺻﻧﯾفه ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ في مارس/ آذار... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T11:00+0000
2023-06-01T11:00+0000
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وقال "الفيفا"، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إنه "ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟدول أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ"، لافتا إلى أن "أﺣد اﻟدورﯾﺎت ﯾﺿم اﻵن 50 أﻟف ﻻﻋﺑﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ 3600 ﻣدرﺳﺔ".وﻛﺎن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي ﻗد ﺣﻘﻖ إﻧﺟﺎزا ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ ﻣﺎرس الماضي، ﻋﻧدﻣﺎ دﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ للفيفا، واﺣﺗل اﻟﻣرﻛز 171.ونقل موقع الفيفا عن الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، قوله إن "المملكة أصبحت بمثابة معقل لكرة القدم"، مشيرا إلى أن اتحاده طلب استضافة منافسات كأس الأمم الآسيوية للسيدات عام 2026.وأضاف: "يسود تحد داخل الاتحاد السعودي للعبة عما إذا كان منتخب الرجال أم السيدات سيكون السباق بالفوز بكأس العالم"، متابعا: "المملكة العربية السعودية هي وجهة لبطولات كرة القدم، إذ سنستضيف كأس العالم للأندية في وقت لاحق من العام، وترحب بكل المشاركين والزوار للتعرف على المملكة عن قرب".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار

"فيفا" يشيد بازدهار كرة القدم النسائية في السعودية

11:00 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن "كرة القدم للسيدات تزدهر في السعودية، وأن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي دﺧل في ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺻﻧﯾفه ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ في مارس/ آذار الماضي".
وقال "الفيفا"، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إنه "ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟدول أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ"، لافتا إلى أن "أﺣد اﻟدورﯾﺎت ﯾﺿم اﻵن 50 أﻟف ﻻﻋﺑﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ 3600 ﻣدرﺳﺔ".
وﻛﺎن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي ﻗد ﺣﻘﻖ إﻧﺟﺎزا ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ ﻣﺎرس الماضي، ﻋﻧدﻣﺎ دﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ للفيفا، واﺣﺗل اﻟﻣرﻛز 171.
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ونقل موقع الفيفا عن الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، قوله إن "المملكة أصبحت بمثابة معقل لكرة القدم"، مشيرا إلى أن اتحاده طلب استضافة منافسات كأس الأمم الآسيوية للسيدات عام 2026.
وأضاف: "يسود تحد داخل الاتحاد السعودي للعبة عما إذا كان منتخب الرجال أم السيدات سيكون السباق بالفوز بكأس العالم"، متابعا: "المملكة العربية السعودية هي وجهة لبطولات كرة القدم، إذ سنستضيف كأس العالم للأندية في وقت لاحق من العام، وترحب بكل المشاركين والزوار للتعرف على المملكة عن قرب".
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