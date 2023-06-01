https://sputnikarabic.ae/20230601/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أمريكا-انهزمت-في-المنطقة-بإذلال-1077644487.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا انهزمت في المنطقة بإذلال
قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا انهزمت في المنطقة بإذلال
أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن أمريكا انهزمت في المنطقة بطريقة مذلة، ولن يكون لها مكان فيها من الآن فصاعدا. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T12:14+0000
2023-06-01T12:14+0000
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وقال في كلمة له خلال المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى "ألفي شهيد" من مدينة سبزوارم، الذين قتلوا في فترة "الدفاع المقدس" (1980 -1988)، إن "الشهداء أفشلوا مخططات الأعداء الشريرة، ولا يمكن لأي قوة أن تقف ضدنا، وهذا بفضل دماء الشهداء لأنهم جلبوا لنا الأمن والهدوء"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ولفت إلى أن "الأعداء صبوا نيرانهم على رؤوس الأبرياء في المدن العراقية والسورية، وقتلوا الأطفال لأنهم لا يريدون للمسلمين العزة".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، صرح الشهر الماضي، أن "الأمريكيين غادروا المنطقة بشكل واسع واضطروا إلى استبعاد المنطقة من أولوياتهم السياسية".وأوضح أن "إيران اتخذت علاقاتها مع جيرانها ظروفا مناسبة أكثر"، مؤكدا أنه "لا توجد أخبار عن العزلة السياسية التي خطط لها الأعداء لإيران".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).ونشر كنعاني تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن أنشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إزاحة-الستار-قريبا-عن-صاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1077551019.html
https://sputnikarabic.ae/20230519/الحرس-الثوري-الإيراني-لم-تتلق-أمريكا-بعد-الضربة-القاضية-1077233783.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا انهزمت في المنطقة بإذلال
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أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن أمريكا انهزمت في المنطقة بطريقة مذلة، ولن يكون لها مكان فيها من الآن فصاعدا.
وقال في كلمة له خلال المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى "ألفي شهيد" من مدينة سبزوارم، الذين قتلوا في فترة "الدفاع المقدس" (1980 -1988)، إن "الشهداء أفشلوا مخططات الأعداء الشريرة، ولا يمكن لأي قوة أن تقف ضدنا، وهذا بفضل دماء الشهداء لأنهم جلبوا لنا الأمن والهدوء"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم
" الإيرانية.
ولفت إلى أن "الأعداء صبوا نيرانهم على رؤوس الأبرياء في المدن العراقية والسورية، وقتلوا الأطفال لأنهم لا يريدون للمسلمين العزة".
وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، صرح الشهر الماضي، أن "الأمريكيين غادروا المنطقة بشكل واسع واضطروا إلى استبعاد المنطقة من أولوياتهم السياسية".
وأوضح أن "إيران اتخذت علاقاتها مع جيرانها ظروفا مناسبة أكثر"، مؤكدا أنه "لا توجد أخبار عن العزلة السياسية التي خطط لها الأعداء لإيران".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش"
(المحظور في روسيا).
ونشر كنعاني تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن أنشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.