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https://sputnikarabic.ae/20230601/كوريا-الشمالية-فرض-أي-حصار-معاد-من-قبل-أمريكا-وكوريا-الجنوبية-بمثابة-إعلان-حرب-ضدنا-1077638783.html
كوريا الشمالية: فرض أي حصار معاد من قبل أمريكا وكوريا الجنوبية بمثابة "إعلان حرب" ضدنا
كوريا الشمالية: فرض أي حصار معاد من قبل أمريكا وكوريا الجنوبية بمثابة "إعلان حرب" ضدنا
أدانت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، "التدريبات البحرية التي استضافتها كوريا الجنوبية بهدف منع الانتشار النووي". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T10:48+0000
2023-06-01T10:48+0000
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وقال كيم سون كيونغ، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، في بيان له، إن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمتا ادعاءات بعيدة عن الواقع على أن التدريبات أجريت لغرض الدفاع وعدم الانتشار"، مستشهدا بحجم القوات والمعدات المشاركة في التدريبات، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وحذر كيم، من أنه "إذا حاولت الولايات المتحدة والقوات التابعة لها فرض أي حصار معاد لكوريا الشمالية أو التعدي ولو قليلا على سيادتها التي لا تنتهك، فإن القوات المسلحة لكوريا الشمالية ستعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب عليها".وكانت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أكدت في وقت سابق اليوم، أن بلادها "غير مهتمة بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تشعر بضرورة الحوار معها".وقالت كيم، في بيان لها، إن كوريا الشمالية ستواصل ردها بأسلوب أكثر عدوانية حتى يدركوا أنهم لن يستفيدوا من التمادي في السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.ووصفت "قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق لكوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بأنها شبيهة بالعصابات وخاطئة وتنتهك حق كوريا الشمالية في استخدام الفضاء".وأعلنت كوريا الشمالية، صباح أمس الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت ويجري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية، الثلاثاء الماضي، بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار و 11 يونيو/حزيران، على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18"، في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230531/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-لن-نسمح-لواشنطن-بانتهاك-حقوق-بلادنا-السيادية-1077623777.html
https://sputnikarabic.ae/20230531/واشنطن-تدين-بشدة-إطلاق-كوريا-الشمالية-لقمر-صناعي-وتقول-إن-باب-الدبلوماسية-لا-يزال-مفتوحا-1077599690.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم

كوريا الشمالية: فرض أي حصار معاد من قبل أمريكا وكوريا الجنوبية بمثابة "إعلان حرب" ضدنا

10:48 GMT 01.06.2023
© Photo / KCNA كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"
 كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Photo / KCNA
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أدانت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، "التدريبات البحرية التي استضافتها كوريا الجنوبية بهدف منع الانتشار النووي".
وقال كيم سون كيونغ، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، في بيان له، إن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمتا ادعاءات بعيدة عن الواقع على أن التدريبات أجريت لغرض الدفاع وعدم الانتشار"، مستشهدا بحجم القوات والمعدات المشاركة في التدريبات، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وحذر كيم، من أنه "إذا حاولت الولايات المتحدة والقوات التابعة لها فرض أي حصار معاد لكوريا الشمالية أو التعدي ولو قليلا على سيادتها التي لا تنتهك، فإن القوات المسلحة لكوريا الشمالية ستعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب عليها".
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لن نسمح لواشنطن بانتهاك حقوق بلادنا السيادية
أمس, 21:43 GMT
وكانت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أكدت في وقت سابق اليوم، أن بلادها "غير مهتمة بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تشعر بضرورة الحوار معها".
وقالت كيم، في بيان لها، إن كوريا الشمالية ستواصل ردها بأسلوب أكثر عدوانية حتى يدركوا أنهم لن يستفيدوا من التمادي في السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
ووصفت "قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق لكوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بأنها شبيهة بالعصابات وخاطئة وتنتهك حق كوريا الشمالية في استخدام الفضاء".
وأعلنت كوريا الشمالية، صباح أمس الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت ويجري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
واشنطن تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي وتقول إن "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا"
أمس, 01:21 GMT
وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية، الثلاثاء الماضي، بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار و 11 يونيو/حزيران، على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18"، في 13 أبريل/نيسان.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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