https://sputnikarabic.ae/20230601/لافروف-ناقشنا-بالفعل-مسألة-قبول-السعودية-في-تحالف-بريكس-1077657501.html

لافروف: ناقشنا بالفعل مسألة قبول السعودية في تحالف "بريكس"

لافروف: ناقشنا بالفعل مسألة قبول السعودية في تحالف "بريكس"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف "بريكس". 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T18:34+0000

2023-06-01T18:34+0000

2023-06-01T18:34+0000

روسيا

سيرغي لافروف

السعودية

مجموعة بريكس

اقتصاد

العالم

العالم العربي

الأخبار

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وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"، إن وزارء خارجية دول "بريكس" ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة.وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه سوف تتم "مناقشة قضية توسيع بريكس" خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون.وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحد منهم".وتابع: "نحن ندعم ترشيحهم دون قيد أو شرط، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية تطوير المعايير لقبول الأعضاء الجدد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقا، أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن موسكو تدعم انضمام الرياض إلى تحالف بريكس.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20230227/لافروف-يعلن-زيادة-عدد-الدول-الراغبة-في-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شانغهاي-للتعاون-1074052644.html

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