عربي
https://sputnikarabic.ae/20230601/لافروف-ناقشنا-بالفعل-مسألة-قبول-السعودية-في-تحالف-بريكس-1077657501.html
لافروف: ناقشنا بالفعل مسألة قبول السعودية في تحالف "بريكس"
لافروف: ناقشنا بالفعل مسألة قبول السعودية في تحالف "بريكس"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف "بريكس". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T18:34+0000
2023-06-01T18:34+0000
روسيا
سيرغي لافروف
السعودية
مجموعة بريكس
اقتصاد
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/01/1077656772_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cdd89868f39b2361c1866794a1697116.jpg
وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"، إن وزارء خارجية دول "بريكس" ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة.وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه سوف تتم "مناقشة قضية توسيع بريكس" خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون.وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحد منهم".وتابع: "نحن ندعم ترشيحهم دون قيد أو شرط، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية تطوير المعايير لقبول الأعضاء الجدد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقا، أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن موسكو تدعم انضمام الرياض إلى تحالف بريكس.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230227/لافروف-يعلن-زيادة-عدد-الدول-الراغبة-في-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شانغهاي-للتعاون-1074052644.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/01/1077656772_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ef16ada41c75c97f89f0a12710e19445.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي لافروف, السعودية, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, سيرغي لافروف, السعودية, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار

لافروف: ناقشنا بالفعل مسألة قبول السعودية في تحالف "بريكس"

18:34 GMT 01.06.2023
© Sputnikالمؤتمر الصحفي لوزراء خارجية دول "بريكس"
المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف "بريكس".
وقال لافروف للصحفيين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"، إن وزارء خارجية دول "بريكس" ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه سوف تتم "مناقشة قضية توسيع بريكس" خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون.
وأضاف ريابكوف: "هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى "بريكس"، والمملكة العربية السعودية واحد منهم".
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
لافروف يعلن زيادة عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون
27 فبراير, 07:52 GMT
وتابع: "نحن ندعم ترشيحهم دون قيد أو شرط، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية تطوير المعايير لقبول الأعضاء الجدد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقا، أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن موسكو تدعم انضمام الرياض إلى تحالف بريكس.
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала