https://sputnikarabic.ae/20230601/ليخاتشوف-روسيا-تتبع-بالفعل-مبادئ-غروسي-المحددة-لسلامة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1077631899.html
ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قال رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، إن روسيا تقدر عاليا جهود غروسي لتهيئة الظروف لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T08:21+0000
2023-06-01T08:21+0000
2023-06-01T08:45+0000
محطة نووية
روسيا
العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وأفاد بأن "روسيا تفي بجميع معايير السلامة لمحطة زابوروجيه النووية المحددة من قبل المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، وسنفعل كل ما بوسعنا لإزالة المخاطر".وأشار ليخاتشوف إلى أن "غروسي حدد خمسة مبادئ لحل المشاكل الأمنية للمحطة، والتي طلب منا الانضمام إليها".وشدد على أن "روسيا لديها ما يكفي من القوة لحماية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وقال للصحفيين على هامش مؤتمر "الاستقلال الرقمي لروسيا الصناعية": "بالطبع، روسيا تقدر عمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تهيئة جميع الظروف اللازمة لحماية المحطة وضمان سلامتها".وأضاف: " سنواصل دعم جميع الإجراءات التي يتخذها المدير العام للوكالة. نتوقع مهمة موسعة، ووجود محتمل لرافائيل غروسي في محطة زابوروجيه النووية".
https://sputnikarabic.ae/20230330/ريابكوف-موسكو-نقلت-رؤيتها-حول-المنطقة-الآمنة-لمحطة-زابوروجيه-وهي-على-تواصل-دائم-مع-غروسي-1075328004.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
محطة نووية, روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
محطة نووية, روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
08:21 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 08:45 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
قال رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، إن روسيا تقدر عاليا جهود غروسي لتهيئة الظروف لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية.
وأفاد بأن "روسيا تفي بجميع معايير السلامة لمحطة زابوروجيه النووية المحددة من قبل المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، وسنفعل كل ما بوسعنا لإزالة المخاطر".
وأشار ليخاتشوف إلى أن "غروسي حدد خمسة مبادئ لحل المشاكل الأمنية للمحطة، والتي طلب منا الانضمام إليها".
وأضاف: "نحن لا نشارك فقط، نحن ننفذ بالفعل هذه المبادئ. وسنفعل كل شيء في المستقبل لتقليل أي نوع من المخاطر التكنولوجية والعسكرية على وجه الخصوص".
وشدد على أن "روسيا لديها ما يكفي من القوة لحماية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وقال للصحفيين على هامش مؤتمر "الاستقلال الرقمي لروسيا الصناعية": "بالطبع، روسيا تقدر عمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تهيئة جميع الظروف اللازمة لحماية المحطة وضمان سلامتها".
وقال: "بالنظر إلى الخلفية الإيجابية العامة لمناقشة مقترحات غروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أود أن أشير إلى أن الجانب الأوكراني لم يؤيد هذه المقترحات. وأنا أخشى أنه من دون دعم مباشر لهذه المبادئ، يحتفظ نظام كييف بالحق في هجوم محتمل على المحطة".
وأضاف: " سنواصل دعم جميع الإجراءات التي يتخذها المدير العام للوكالة. نتوقع مهمة موسعة، ووجود محتمل لرافائيل غروسي في محطة زابوروجيه النووية".