https://sputnikarabic.ae/20230601/ليخاتشوف-روسيا-تتبع-بالفعل-مبادئ-غروسي-المحددة-لسلامة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1077631899.html

ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية

ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية

قال رئيس مؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، إن روسيا تقدر عاليا جهود غروسي لتهيئة الظروف لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T08:21+0000

2023-06-01T08:21+0000

2023-06-01T08:45+0000

محطة نووية

روسيا

العالم

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/0e/1046537613_0:103:3023:1803_1920x0_80_0_0_4100b132f097bc6a83e544937984d371.jpg

وأفاد بأن "روسيا تفي بجميع معايير السلامة لمحطة زابوروجيه النووية المحددة من قبل المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، وسنفعل كل ما بوسعنا لإزالة المخاطر".وأشار ليخاتشوف إلى أن "غروسي حدد خمسة مبادئ لحل المشاكل الأمنية للمحطة، والتي طلب منا الانضمام إليها".وشدد على أن "روسيا لديها ما يكفي من القوة لحماية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وقال للصحفيين على هامش مؤتمر "الاستقلال الرقمي لروسيا الصناعية": "بالطبع، روسيا تقدر عمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تهيئة جميع الظروف اللازمة لحماية المحطة وضمان سلامتها".وأضاف: " سنواصل دعم جميع الإجراءات التي يتخذها المدير العام للوكالة. نتوقع مهمة موسعة، ووجود محتمل لرافائيل غروسي في محطة زابوروجيه النووية".

https://sputnikarabic.ae/20230330/ريابكوف-موسكو-نقلت-رؤيتها-حول-المنطقة-الآمنة-لمحطة-زابوروجيه-وهي-على-تواصل-دائم-مع-غروسي-1075328004.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

محطة نووية, روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية