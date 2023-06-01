تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:05 GMT 01.06.2023
شهود عيان لسبوتينك: اشتباكات متبادلة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة المقرن بالخرطوم
05:44 GMT 01.06.2023
05:44 GMT 01.06.2023
القائد الثاني لقوات "الدعم السريع" السودانية عبد الرحيم دقلو يدعو قوات الجيش للخروج على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتنسيق مع الدعم السريع كقوة واحدة
11:52 GMT 31.05.2023
10:37 GMT 31.05.2023
أهم بنود خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة السودانية:
▪️ضرورة الوقف الفوري والدائم للعمليات القتالية وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
▪️استكمال العملية السياسية الشاملة في البلاد بمشاركة جميع الأطراف السودانية
▪️التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المبذولة من الأطراف الإقليمية والدولية والدور المحوري للدول المجاورة المتأثرة بالنزاع
10:36 GMT 31.05.2023
الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق مكونة من 6 بنود لتسوية الأزمة في السودان
09:16 GMT 31.05.2023
مصدر بالجيش السوداني لـ"سبوتنيك": عدم التزام قوات الدعم السريع ببعض بنود الهدنة السابقة أبرز الأسباب لتعليق المشاركة بمفاوضات جدة
08:18 GMT 31.05.2023
06:45 GMT 31.05.2023
مصدر عسكري سوداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
13:47 GMT 30.05.2023
13:28 GMT 30.05.2023
البرهان ساخرا من ادعاءات قوات الدعم السريع بأن حربهم هذه ضد "الكيزان" بالتساؤل: أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟
13:26 GMT 30.05.2023
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان: سنضطر لاستخدام قوتنا المميتة إذا لم تنصع قوات الدعم السريع وتستجيب لصوت العقل
12:05 GMT 30.05.2023
11:40 GMT 29.05.2023
أفاد سكان بسماع دوي اشتباكات كثيفة في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة.
09:03 GMT 29.05.2023
الجيش السوداني ينفي صدور قرار من رئيس مجلس السيادة بإلغاء اتفاق جوبا للسلام
08:16 GMT 29.05.2023
لجنة معالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان: نلتزم بتيسير إجراءات دخول المساعدات الدولية
11:02 GMT 28.05.2023
10:46 GMT 28.05.2023
الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، ويؤكد التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة.
08:43 GMT 28.05.2023
دعت السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم غد اإاثنين، مشيرتين في بيان مشترك إلى أن "الاتفاق ليس كاملا، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".
03:41 GMT 28.05.2023
تونس تدعو الأطراف السودانية إلى وقف التصعيد والعودة إلى مسار التسوية السياسية