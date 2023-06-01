عربي
https://sputnikarabic.ae/20230601/مجلس-النواب-الأمريكي-يصوت-لصالح-تعليق-سقف-الدين-وتجنب-التعثر-في-السداد--1077625056.html
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد
أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T01:55+0000
2023-06-01T01:56+0000
مجلس النواب الأمريكي
العالم
أخبار العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077543819_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_62fe6ac6bfa1bd5a3abb41944eb1f965.jpg
وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230531/بايدن-وزعماء-الكونغرس-يتوصلون-إلى-اتفاقية-ميزانية-مشتركة-لمنع-التخلف-عن-سداد-الديون-1077599162.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077543819_129:0:1720:1193_1920x0_80_0_0_f8f57056fcd5ad69334ba866336e9a02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

01:55 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 01:56 GMT 01.06.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.
وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
بايدن وزعماء الكونغرس يتوصلون إلى اتفاق لمنع التخلف عن سداد الديون
أمس, 00:13 GMT
ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.
تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала