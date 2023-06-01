https://sputnikarabic.ae/20230601/مجلس-النواب-الأمريكي-يصوت-لصالح-تعليق-سقف-الدين-وتجنب-التعثر-في-السداد--1077625056.html
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد
أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T01:55+0000
2023-06-01T01:55+0000
2023-06-01T01:56+0000
مجلس النواب الأمريكي
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230531/بايدن-وزعماء-الكونغرس-يتوصلون-إلى-اتفاقية-ميزانية-مشتركة-لمنع-التخلف-عن-سداد-الديون-1077599162.html
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مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي, العالم, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين وتجنب التعثر في السداد
01:55 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 01:56 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.
وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.
ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.
تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي
لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.