https://sputnikarabic.ae/20230601/مدرب-باريس-سان-جيرمان-يعلن-رسميا-رحيل-ميسي---عاجل-1077643945.html
مدرب باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي
مدرب باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي
أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن الفريق، نهاية الموسم الجاري. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T12:00+0000
2023-06-01T12:00+0000
2023-06-01T12:22+0000
ليونيل ميسي
نادي باريس سان جيرمان
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وقال جالتييه في مؤتمر صحفي، إن "مباراة كليرمون، يوم السبت المقبل، في الجولة 38 من الدوري، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء"، مضيفًا أنه حظي بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، حيث كان العقد الذي وقع عليه في 2021 قادما من برشلونة، يمتد لعامين.وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، ليفوز به ميسي للمرة الثانية على التوالي.وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر"، إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي.وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل، عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20230509/وكالة-صفقة-انتقال-ميسي-إلى-الهلال-السعودي-تمت-بعقد-ضخم-واستثنائي-1076819078.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليونيل ميسي, نادي باريس سان جيرمان, منوعات, رياضة, الأخبار
ليونيل ميسي, نادي باريس سان جيرمان, منوعات, رياضة, الأخبار
مدرب باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي
12:00 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن الفريق، نهاية الموسم الجاري.
وقال جالتييه في مؤتمر صحفي
، إن "مباراة كليرمون، يوم السبت المقبل، في الجولة 38 من الدوري، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء"، مضيفًا أنه حظي بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.
وينتهي عقد ميسي
مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، حيث كان العقد الذي وقع عليه في 2021 قادما من برشلونة، يمتد لعامين.
وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، ليفوز به ميسي للمرة الثانية على التوالي.
وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر"، إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي
أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".
وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي
.
وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل
، عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".