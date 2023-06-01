https://sputnikarabic.ae/20230601/ميدفيديف-يجب-القضاء-على-النظام-الأوكراني-لأنهم-يتصرفون-كإرهابيون---عاجل-1077653433.html
ميدفيديف: يجب القضاء على النظام الأوكراني لأنهم يتصرفون كإرهابيون - عاجل
ميدفيديف: يجب القضاء على النظام الأوكراني لأنهم يتصرفون كإرهابيون - عاجل
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن النظام الأوكراني يتصرف كإرهابي، مضيفا أنه يجب القضاء على الإرهابيين. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T15:33+0000
2023-06-01T15:33+0000
2023-06-01T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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جاءت تصريحات ميدفيديف خلال زيارته لأحد مراكز التدريب العسكرية في منطقة فولغوغراد، اليوم الخميس.ووصف ميدفيديف الهجمات الأوكرانية على روسيا بالطائرات المسيرة بـ "الأعمال الإرهابية".وأوضح "هذا ليس عملا عسكريا"، لافتا إلى أن نوع من الأسلحة لا يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
ميدفيديف: يجب القضاء على النظام الأوكراني لأنهم يتصرفون كإرهابيون - عاجل
15:33 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن النظام الأوكراني يتصرف كإرهابي، مضيفا أنه يجب القضاء على الإرهابيين.
جاءت تصريحات ميدفيديف خلال زيارته لأحد مراكز التدريب العسكرية في منطقة فولغوغراد، اليوم الخميس.
ووصف ميدفيديف الهجمات الأوكرانية على روسيا بالطائرات المسيرة بـ "الأعمال الإرهابية".
وأوضح "هذا ليس عملا عسكريا"، لافتا إلى أن نوع من الأسلحة لا يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية.