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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/ميدفيديف-يجب-القضاء-على-النظام-الأوكراني-لأنهم-يتصرفون-كإرهابيون---عاجل-1077653433.html
ميدفيديف: يجب القضاء على النظام الأوكراني لأنهم يتصرفون كإرهابيون - عاجل
ميدفيديف: يجب القضاء على النظام الأوكراني لأنهم يتصرفون كإرهابيون - عاجل
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن النظام الأوكراني يتصرف كإرهابي، مضيفا أنه يجب القضاء على الإرهابيين. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T15:33+0000
2023-06-01T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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جاءت تصريحات ميدفيديف خلال زيارته لأحد مراكز التدريب العسكرية في منطقة فولغوغراد، اليوم الخميس.ووصف ميدفيديف الهجمات الأوكرانية على روسيا بالطائرات المسيرة بـ "الأعمال الإرهابية".وأوضح "هذا ليس عملا عسكريا"، لافتا إلى أن نوع من الأسلحة لا يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

ميدفيديف: يجب القضاء على النظام الأوكراني لأنهم يتصرفون كإرهابيون - عاجل

15:33 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Dmitriy Astakhov /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خلال الجلسة الـ 17 لحزب "روسيا الموحدة" ، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خلال الجلسة الـ 17 لحزب روسيا الموحدة ، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Dmitriy Astakhov /
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن النظام الأوكراني يتصرف كإرهابي، مضيفا أنه يجب القضاء على الإرهابيين.
جاءت تصريحات ميدفيديف خلال زيارته لأحد مراكز التدريب العسكرية في منطقة فولغوغراد، اليوم الخميس.
ووصف ميدفيديف الهجمات الأوكرانية على روسيا بالطائرات المسيرة بـ "الأعمال الإرهابية".
وأوضح "هذا ليس عملا عسكريا"، لافتا إلى أن نوع من الأسلحة لا يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية.
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